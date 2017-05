Gewinn von Emirates bricht wegen Preiskampf massiv ein

Der Preiskampf im Luftverkehr hat voriges Jahr der Golf-Airline Emirates zu schaffen gemacht. Auch Nachfragerückgänge und Wechselkurseffekte belasteten. Schon im ersten Halbjahr war der Nettogewinn im Kerngeschäft um drei Viertel eingebrochen. Im Gesamtjahr 2016/17 (per Ende März) setzte sich das fort. Für das abgelaufene Jahr gibt es keine Dividende an die Investment Corporation of Dubai (ICD).

Wie die größte Langstreckenfluggesellschaft der Welt am Donnerstag berichtete, ist der Nettogewinn der Airline von 7,12 Mrd. auf 1,25 Mrd. Dirham (AED, umgerechnet 313 Mio. Euro) gefallen. Das war ein Einbruch um 82 Prozent. Der Umsatz sei mit 85,1 Mrd. Dirham stabil geblieben. Die Airline zählte 56 Millionen Passagiere, um 8 Prozent mehr als im Jahr davor.

Die Abfertigungstochter dnata brachte indes Rekordgewinne und Rekordumsätze. Hier legten die Zahlen vor allem durch Akquisitionen in Nord- und Südamerika um jeweils knapp 15 Prozent zu. Die Tochter wies einen Nettogewinn von 1,2 Mrd. Dirham aus.

29. Jahr in Folge einen Gewinn

Als Gruppe (105.000 Beschäftigte) wies Emirates damit 2,46 Mrd. Dirham Gewinn aus. Das war ein Rückgang um fast 70 Prozent. Der Konzern hielt am Donnerstag aber fest, dass es damit das 29. Jahr in Folge einen Gewinn gab.

Emirates-Chef Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum wertete 2016/17 als eines der bisher herausforderndsten Geschäftsjahre. Belastet haben das Brexit-Votum, Herausforderungen mit der Zuwanderung in Europa, Terroranschläge, aber auch die neuen US-Visabestimmungen, die zu Flugstreichungen führten, sowie Währungsabwertungen.

Zugleich seien wieder mehrere Milliarden Euro in neue Flugzeuge, Firmenzukäufe und Ausstattung investiert worden, teilte Emirates mit.

(APA)