ATX schließt dank RHI leicht im Plus

Die Wiener Börse hat am Donnerstag gut behauptet geschlossen. Der ATX stieg um 0,71 Punkte oder 0,02 Prozent auf 3.076,37 Einheiten. Damit lag die tatsächliche Entwicklung des Leitindex rund neun Punkte unter der heutigen Händlerprognose im APA-Konsensus von 3.085,00 Punkten. Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York -0,41 Prozent, DAX/Frankfurt -0,48 Prozent, FTSE/London +0,01 Prozent und CAC-40/Paris -0,44 Prozent.

In einer gebremsten europäischen Börsenlandschaft konnte der heimische Markt ein mageres Plus verbuchen. Marktteilnehmer verwiesen international auf zurückhaltende Anleger nach der bisher starken Börsenentwicklung heuer. Seit dem Jahresauftakt 2017 legte etwa der ATX in Summe bereits beachtliche mehr als 17 Prozent zu.

RHI über Prognose

Aktuelle Unternehmensergebnisse legten vor Börseneröffnung RHI, OMV und Valneva vor. Der Feuerfestkonzern RHI hat im ersten Quartal 2017 den Umsatz um 7,5 Prozent gesteigert und das operative Ergebnis (EBIT) um 20,3 Prozent verbessert. Damit wurde die Prognose der von der APA befragten Analysten übertroffen. Die Baader-Bank-Experten schreiben in einer ersten Einschätzung von einem guten Start ins Jahr. Die RHI-Papiere reagierten mit einem satten Plus von 8,6 Prozent auf 31,01 Euro.

Bei der OMV-Aktie gab es ein Minus von 0,5 Prozent auf 42,31 Euro zu sehen. Der Öl- und Gaskonzern hat heuer im ersten Quartal deutlich mehr verdient als ein Jahr davor und damit die vorläufigen Zahlen von Ende April weitgehend bestätigt. Vor Sondereffekten kletterte das operative Ergebnis von 262 auf 805 Mio. Euro und der Periodenüberschuss von 174 auf 502 Mio. Euro nach oben.

Wienerberger am Ende der Kursliste

Valneva schlossen mit einem Zuwachs von 0,5 Prozent bei 3,00 Euro. Die Impfstofffirma hat im ersten Quartal 2017 mehr Umsatz und einen Betriebsgewinn erzielt. Der Nettoverlust wurde von 5,0 Mio. Euro im ersten Quartal 2016 auf 1,7 Mio. eingedämmt.

Wienerberger rutschten mit minus 4,3 Prozent 21,23 Euro an das untere Ende der Kursliste. Die Analysten von Kepler Cheuvreux nahmen nach den jüngsten Quartalszahlen des Ziegelkonzerns ihre Anlageempfehlung für die Wienerberger-Aktie von "hold" auf "reduce" zurück.

voestalpine stärkten sich um 0,7 Prozent auf 38,77 Euro. Hier haben die Wertpapierexperten der Deutschen Bank ihre Kaufempfehlung "Buy" bestätigt und ein Kursziel von 45,00 Euro errechnet.

Zum Wochenschluss werden Rosenbauer, Post und Agrana Geschäftsergebnisse präsentieren. Rosenbauer-Titel zeigten im Vorfeld kaum Veränderung, während Post-Papiere um 1,1 Prozent fielen und Agrana-Aktien um klare 1,8 Prozent zulegen konnten.

(APA)