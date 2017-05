ATX legt 1,01 Prozent zu - OMV profitert von höheren Ölpreisen

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen weiterhin mit fester Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.113,22 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 31,11 Punkten bzw. 1,01 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,11 Prozent, FTSE/London +0,15 Prozent und CAC-40/Paris -0,09 Prozent.

Der ATX konnte sich in einem uneinheitlichen europäischen Umfeld auf dem erreichten höheren Niveau behaupten. Unterstützung für die Märkte kam von den gestiegenen Rohölpreisen. Vor allem die Aussicht auf eine weiter geringere Förderung trieb die Ölnotierungen zu Wochenbeginn nach oben und in deren Windschatten konnten auch Aktien aus dem Öl- und Gassektor auf breiter Front zulegen.

Unter den heimischen Branchenvertretern kletterten die Titel der OMV um satte 6,86 Prozent nach oben auf 45,31 Euro. Der Konzern hatte zudem in der Vorwoche starke Ergebnisse präsentiert. Die Anteilsscheine von Schoeller-Bleckmann konnten sich um 2,21 Prozent auf 66,10 Euro verbessern.

Gut gesucht zeigten sich zu Wochenbeginn auch Flughafen Wien und legten 2,54 Prozent auf 35,30 Euro zu. AMAG steigerten sich um 3,78 Prozent auf 45,18 Euro und Warimpex gewannen um 2,30 Prozent auf 1,25 Euro.

Buwog mit Abschlag

Zu den größeren Gewinnern zählten zu Wochenbeginn auch die Aktien von Porr mit plus 2,08 Prozent auf 30,88 Euro. Der Baukonzern will die Salzburger Hinteregger-Gruppe vollständig übernehmen. Darüber habe man sich mit den Eigentümern der Hinteregger-Holding grundsätzlich geeinigt, teilte Porr heute mit.

Buwog-Aktien mussten einen Abschlag von 3,27 Prozent auf 25,27 Euro verdauen. Die Immo-Gruppe erhöht das Kapital durch die Ausgabe neuer Aktien, war in der Früh bekannt geworden. Zunächst sind bestehende Aktionäre eingeladen ihre Beteiligung aufzustocken, nicht gezeichnete Aktien sollen in eine internationale Privatplatzierung gehen, teilte die Buwog mit. Bis zu 374 Mio. Euro frisches Geld sollen für Grundstückserwerbe in Berlin, Hamburg und Wien genutzt werden.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX kurz vor 11.00 Uhr bei 3.122,96 Punkten, das Tagestief lag zu Sitzungsbeginn bei 3.084,91 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,94 Prozent bei 1.569,71 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 25 Titel mit höheren Kursen, zwölf mit tieferen und einer unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 3.515.913 (Vortag: 3.737.347) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 75,80 (61,83) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher OMV mit 565.683 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 25,30 Mio. Euro entspricht.

