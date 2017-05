Inhabern unbesicherter Wertpapiere droht bei Bankpleite Totalverlust

Aktien von Banken, Nachranganleihen, Ergänzungskapitalanleihen und unbesicherte Senior Bonds zählen zu den Wertpapieren, die bei einer Bankpleite herangezogen werden können, um Steuergelder zu schonen. In Österreich liegen nicht weniger als 20 Milliarden Euro solcher "bail-in-fähiger" Papieren bei Retailkunden, also bei privaten Haushalten und Kleinanlegern.

Insgesamt sind es 88 Milliarden Euro, die die österreichischen Banken an solchen Papieren ausgegeben und verkauft haben. Heuer werden davon wieder 20 Milliarden fällig, müssen also neu emittiert werden. "Wir wollen abstellen, dass solche Wertpapiere am Schalter als Sparbuchersatz verkauft werden", sagte am Dienstag FMA-Vorstand Klaus Kumpfmüller.

Die Bankkunden sollen über alle Risiken informiert werden, so die FMA. Neben Neueinsteigern sollen auch die bestehenden Anleger informiert werden, dass ihre Bankpapiere "verlusttragfähig" sind. Zur ordnungsgemäßen Information durch die Bank gehört auch, dass es für diese Wertpapiere keine Einlagensicherung gibt. Bei Sparbüchern sind die ersten 100.000 Euro von der Einlagensicherung bedeckt.

"Wir haben in anderen Ländern gesehen, dass es ein Abwicklungshindernis sein kann, wenn sehr viele dieser Wertpapiere bei Kleinanlegern platziert sind", sagte Kumpfmüller.

Eigenkapitalquote verdoppelt

Die Ertragslage der Banken selbst ist 2016 spürbar besser geworden, resümiert die FMA in ihrem Jahresbericht. Die Branche sei stabiler geworden, das in der Finanzkrise erschütterte Vertrauen sei zurückgekehrt. Die Kernkapitalquote bei den Geldinstituten habe sich in den vergangenen zehn Jahren auf 14,7 Prozent mehr als verdoppelt.

Immer noch sehr eng ist die Vernetzung und Verflechtung der Finanzhäuser in Österreich untereinander - nicht nur auf Eigentümerebene, sondern auch durch enorme wechselseitige Verbindlichkeiten. Jeder einzelne Strang sei ein potenzieller Ansteckungskanal. Diesen Verflechtungen müsse entsprechend Aufmerksamkeit zuteil werden, meint die FMA, die einmal mehr den Ansatz der "integrierten" Aufsicht verteidigt. In der österreichischen Finanzwirtschaft arbeiten 121.000 Leute.

Im Rückgang der Verwaltungsstrafen, die die Aufsicht gegen Marktteilnehmer verhängt hat, sehen die Aufseher einen Beleg, dass ihre Maßnahmen griffen. In den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl der Verwaltungsstrafen von 531 auf 160 gesunken.

(APA)