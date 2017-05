CA Immo startet mit Gewinnsprung ins Jahr

Der börsennotierte Immobilienkonzern CA Immo hat im ersten Quartal 2017 seine Mieterlöse um 9 Prozent auf 43,8 Millionen Euro gesteigert - vor allem durch den Zukauf des Millennium Towers in Budapest und den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung vom Joint-Venture-Partner Union Investment. Unterm Strich blieb ein Konzerngewinn von 23,2 Millionen Euro, um 76 Prozent mehr als im Startquartal 2016.

Eine wesentliche Kennzahl in der Branche ist das operative Ergebnis aus dem Vermietungsgeschäft (FFO I - Funds from Operations, vor Steuern und um das Verkaufsergebnis und sonstige nicht nachhaltige Effekte bereinigt), das von 20,9 auf 23,6 Millionen Euro zulegte. Ihr Ziel, den FFO I heuer gegenüber dem Vorjahreswert von 91,7 auf über 100 Millionen Euro zu steigern, hat die CA Immo am Dienstagabend bestätigt.

Das Nettomietergebnis stieg von 35,3 auf 38,2 Millionen Euro, das Ergebnis vor Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um rund 6 Prozent auf 30,4 Millionen Euro.

Das Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) lag mit 43,4 Millionen Euro um rund 7 Prozent unter jenem des Vorjahres, vor allem weil das Neubewertungsergebnis mit 9,5 Millionen Euro deutlich geringer ausfiel als vor einem Jahr.

In ihrer Bilanz weist die CA Immo eine Eigenkapitalquote von 50 Prozent aus, das Verhältnis der Nettoverschuldung zum Immobilienvermögen ( Loan to Value) beträgt 35 Prozent. Der Net Asset Value (NAV) stand zum Stichtag bei 23,87 Euro je Aktie (22,12 Euro). Geprüft wird derzeit der Verkauf des Büroturms Tower 185 in Frankfurt, an dem die CA Immo mit einem Drittel beteiligt ist.

(APA)