Trotz Plus bei Aufträgen macht Porr mehr Verlust

Der in Wien börsennotierte Baukonzern Porr hat im ersten Quartal des Jahres zwar besonders viele Aufträge an Land gezogen und die Produktionsleistung gesteigert, mit dem Geschäft aber vorerst mehr Verlust gemacht als in der Vorjahresperiode. Grund sei der wetterbedingt späte Start in die Bausaison, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Vor allem in Deutschland lief das Geschäft dank Zukäufen und einem Ausbau des Leistungsangebots gut. Auch in Norwegen und Großbritannien gab es gute Ergebnisse. Die Produktionsleistung legte um 18,4 Prozent auf 768 Millionen Euro zu, wobei alle Unternehmensbereiche zweistellig wuchsen. "Vor dem Hintergrund unserer hervorragenden Auftragslage blicken wir zuversichtlich auf das laufende Geschäftsjahr", wird Firmenchef Karl-Heinz Strauss in der Aussendung zitiert. Der Vorstand gehe für das laufende Jahr von einer Leistungs- und Ergebnissteigerung aus.

Das Ergebnis ließ bisher zu wünschen übrig. Der Verlust vor Steuern weitete sich um 10,2 Prozent auf 11 Millionen Euro aus, der operative Verlust (Ebit) um 40,2 Prozent auf 8,2 Millionen Euro. Die Nettoverschuldung stieg aufgrund der Reduzierung der liquiden Mittel zum 31. März 2017 um 248,5 auf 195,2 Millionen Euro an, heißt es in der Aussendung.

(APA)