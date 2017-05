Der faule Kredit als Kassenschlager

Wien. Sie sind ein Klotz am Bein der europäischen Wirtschaft: Notleidende Kredite der Banken. Ist ihr Anteil zu hoch, können die Institute nicht genug Liquidität in die gesunden Unternehmen pumpen, was den ersehnten Aufschwung nach der langen Krise bremst. Über eine Billion Euro „faulen“ in den Bilanzen vor sich hin. Der Anteil geht zwar langsam zurück, im letzten Jahr von 5,8 auf 5,1 Prozent. Aber viele Staaten im Süden und Osten Europas kämpfen weiterhin mit viel zu hohen Raten (siehe Grafik). Aufseher und Regierungen drängen zur Eile, säumige Schuldner flehen um Geduld. Was tun?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.05.2017)