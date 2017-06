Fed-Mitglied rechnet heuer mit drei bis vier Zinsanhebungen

Washington. Die US-Notenbank Fed wird die Zinsen

in diesem Jahr nach Einschätzung eines einflussreichen Mitglieds

drei oder viermal anheben. Er sehe drei Anhebungen für dieses Jahr

als das Basis-Szenario an, sagte der Präsident des Fed-Ablegers von

San Francisco, John Williams, am Donnerstag in Seoul. Vier

Zinsschritte könnten angemessen sein, sollte die US-Wirtschaft einen

unerwarteten Schub bekommen.

Es gebe ein Potenzial für Aufwärtsentwicklungen in der

Wirtschaft, sagte Williams. Die Frage sei, ob es einen großen

fiskalischen Anreiz oder andere Entwicklungen geben werde, die den

Schluss zuließen, dass die Wirtschaftsentwicklung stärker

voranschreite als erwartet.

Die Fed hatte die Zinsen im März angehoben und zwei weitere

Erhöhungen für dieses Jahr in Aussicht gestellt.