Altaktionäre der Buwog übernehmen 7,3 Millionen neue Aktien

Die börsennotierte Immobiliengruppe Buwog will ihr Kapital um bis zu 12,4 Millionen Aktien erhöhen. Im ersten Schritt wurden die Papiere Altaktionären angedient, die bis heute (Donnerstag) 7,3 Millionen Anteilsscheine bestellt haben, teilte das Unternehmen mit. Der Rest, also etwas mehr als fünf Millionen Aktien, soll nun institutionellen Anlegern im In- und Ausland im Privatplatzierungen angeboten werden.

Erst wenn dieser Schritt abgeschlossen ist, werden die genaue Zahl der ausgegebenen neuen Aktien sowie der einheitliche Bezugspreis feststehen.

(APA)