Deutschland: „Lebensversicherung stirbt aus“

München/Wien. Die klassische Lebensversicherung mit garantierten Zinsen stirbt langsam aus, meint Allianz-Deutschland-Chef Manfred Knof. „Wir haben solche Produkte noch im Regal, aber der Kunde kauft sie so gut wie nicht mehr“, sagte Knof der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“. In der privaten Altersvorsorge sei der Anteil der klassischen Pensionsversicherung auf unter zehn Prozent gesunken, in der betrieblichen Altersvorsorge auf unter 25 Prozent.

Die Betriebsrente wird in Deutschland derzeit gestärkt: Eine Reform soll diese Form der Altersvorsorge vor allem für Geringverdiener attraktiver machen und sie auch in kleinen Betrieben ermöglichen. Dazu sollen Arbeitgeber von bisherigen Haftungsrisken für Betriebsrenten entbunden werden, Garantien und Mindestleistungen sollen wegfallen. Bei Geringverdienern werden zudem staatliche Zuschüsse für die Beiträge eingeführt. Bei Einkommen bis zu 2200 Euro brutto monatlich soll es für einen Arbeitgeberbeitrag von bis zu 480 Euro jährlich einen Zuschuss von bis zu 144 Euro vom Fiskus geben.

Nur 35 Prozent vom Gehalt

Aus Sicht von Knof ist diese Stärkung der betrieblichen Vorsorge dringend notwendig. „Was die Deutschen derzeit im Schnitt für die Altersvorsorge sparen, reicht nicht aus, um im Alter gut davon leben zu können“, sagte der Versicherungschef. Rentner brauchten „idealerweise 60 bis 80 Prozent“ ihres letzten Nettoeinkommens. Derzeit verfügten die Bundesbürger aber nur über 35 bis 40 Prozent.

Auch in Österreich führt die betriebliche Vorsorge eher ein Schattendasein: Nur etwa 25 Prozent der Arbeitnehmer haben hierzulande einen Anspruch auf eine Betriebspension („Die Presse“ berichtete). Das Interesse an privater Vorsorge – also der „dritten Säule“ – steigt zwar Umfragen zufolge, Einzahlungen in Lebensversicherungen sind jedoch in Österreich ebenfalls seit Längerem rückläufig: 6,04 Mrd. Euro waren es laut Zahlen der Finanzmarktaufsicht im Vorjahr – um zehn Prozent weniger als 2015. Lebensversicherungen mit Einmalerlag brachen sogar um ein Drittel auf 1,07 Mrd. Euro ein, die laufenden Prämien sanken laut FMA um 1,5 Prozent. Auch hierzulande waren die Rückgänge bei der klassischen Lebensversicherung überproportional: Die Prämien für konventionelle Produkte gingen laut FMA-Zahlen um 10,3 Prozent zurück, dagegen betrug das Minus bei Fonds- und indexgebundenen Lebensversicherungen „nur“ 8,2 Prozent. Die höchstzulässigen Garantiezinsen waren Anfang 2017 auf 0,5 Prozent gesunken. (ag./red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.06.2017)