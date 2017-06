Delivery Hero beliefert bald die Börse

Frankfurt. Beim defizitären Essenslieferservice Delivery Hero ist es offiziell: Das Start-up mit Töchtern wie Foodora, Mjam und Lieferheld liebäugelte schon länger mit dem Börsengang. Am Dienstag gaben die Berliner bekannt, mit ihrer Erstplatzierung an der Frankfurter Börse in den kommenden Monaten rund 450 Millionen einnehmen zu wollen. Laut Finanzinsidern könnte das mit 3,5 Mrd. Euro bewertete Start-up aber bis zu eine Mrd. Euro einsammeln – und damit einen der größten Technologie-Börsegänge des Jahres auf dem Finanzplatz hinlegen. Die große Unbekannte ist die Start-up-Schmiede Rocket Internet. Sie hält rund 35 Prozent an Delivery Hero. Von ihr und anderen Altaktionären hängt es ab, wie viele Anteilsscheine sie auf den Markt werfen.

Goldjunge in Bedrängnis

Der Börseneintritt könnte laut Insidern noch vor der Sommerpause erfolgen. Die kommenden Wochen dürften für Oliver Samwer, den Gründer und Chef der Start-up-Schmiede Rocket Internet, spannend werden. Bis vor einigen Jahren wurde Samwer als Goldjunge der Berliner Internetszene gehandelt. Seit seinem eigenen Börsengang vor zweieinhalb Jahren hatte er jedoch wenig Glück. Die Rocket-Aktie verlor seitdem 50 Prozent an Wert. Beteiligungen wie am Kochbox-Anbieter Hello-Fresh oder Versandhändler Home 24 weiteten nicht nur ihre Umsätze, sondern auch die Verluste aus.

Die Investoren wurden zusehends unwirscher, als sich der Erfolg des von Samwer aufgebauten Shopping-Portals Zalando, das 2014 an die Börse ging, nicht so schnell wiederholen ließ. Die geglückte Erstplatzierung seines größten Hoffnungsträgers, Delivery Hero, würde zeigen, „dass Rocket Internet noch gute Firmen im Portfolio hat“, sagt Lucas Boventer, Analyst bei Warburg Research. „Der Gang an die Börse wird uns ermöglichen, das Unternehmen weiterzuentwickeln und uns zusätzliches Kapital zu verschaffen, um unsere Führungsposition im Markt für Essensbestellungen und -lieferungen weiter auszubauen“, sagte Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg am Dienstag. Zum Gesamtvolumen des Börsengangs wollte er sich nicht äußern.

Frisches Geld kann das 2011 gegründete Start-up brauchen, um sich auf dem umkämpften Markt mit Essenszustellungen gegen alte Konkurrenten wie die Amsterdamer Take-away-Gruppe mit Töchtern wie Lieferservice, aber auch gegen neue Rivalen wie Amazon oder Fahrdienstvermittler Uber durchzusetzen, die den lukrativen Markt immer mehr für sich entdecken.

Bislang schreibt Delivery Hero rote Zahlen. 2016 lag der bereinigte operative Verlust bei 116 Mio. Euro nach 175 Mio. Euro im Jahr davor. Gleichzeitig stieg der bereinigte Umsatz um 71 Prozent auf 347 Mio. Euro an. Östberg lässt auch offen, bis wann er in die Gewinnzone kommen will.

Aktionäre warten ab

Rocket-Chef Samwer wurde bei Veröffentlichung seiner Zahlen für das erste Quartal 2017 konkreter: Bis Jahresende sollen drei seiner Beteiligungen die Gewinnzone erreichen. Es ist anzunehmen, dass sein aussichtsreichstes Investment, Delivery Hero mit Töchtern in 33 Ländern und mehr als 6000 Beschäftigten, dazuzählen dürfte. Die letzten Zahlen stützten seine Prognose: Der Umsatz der großen Rocket-Beteiligungen legte um 28 Prozent auf 617 Mio. Euro zu, ihr Fehlbetrag im operativen Geschäft schrumpfte um 20 Mio. auf 100 Mio. Euro. Der angekündigte Börsengang des Hoffnungsträgers Delivery Hero stimmte die Aktionäre am Dienstag aber noch nicht milder. Die Rocket-Aktie fiel im Tagesverlauf zeitweise um mehr als zwei Prozent. (ag./loan)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.06.2017)