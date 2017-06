Der Lockruf hoher Renditen

Wien. Die Zahl der dubiosen Anbieter am österreichischen Finanzmarkt ist nach wie vor hoch. 2016 hat die für die Bekämpfung des unerlaubten Geschäftsbetriebes zuständige Finanzmarktaufsicht (FMA) 162 Ermittlungsverfahren eingeleitet (ein Jahr zuvor waren es 218) und 204 (254) abgeschlossen. Es wurden 33 (40) Warnmeldungen veröffentlicht, 49 (49) Strafanzeigen erstattet und 54 (61) Verwaltungsmaßnahmen gesetzt. Das geht aus der Bilanz der FMA hervor.

Die FMA zielt darauf ab, dubiose Anbieter aus dem österreichischen Finanzmarkt zu entfernen. Bietet jemand konzessionspflichtige Finanzdienstleistungen ohne die dafür erforderliche Berechtigung der FMA an, so wird ihm dies per Bescheid untersagt und der Gesetzesverstoß sanktioniert. Ist dies nicht durchsetzbar, etwa weil der Anbieter vom Ausland aus agiert und für behördliche Maßnahmen der FMA nicht habhaft ist, so warnt die FMA (im Amtsblatt der Wiener Zeitung und auf ihrer Website).

Der Grund, warum Anleger auf solche unseriösen Angebote hereinfallen, seien die versprochenen hohen Renditen, heißt es bei der FMA. Dabei werden oft zwei- und manchmal sogar dreistellige Renditen insbesondere aus angeblichem „Hochfrequenzhandel“, aus „finanziellen Differenzgeschäften“ oder „Fremdwährungsderivaten“ (FOREX-Handel) versprochen. Derartige Renditen seien jedoch im derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld eines Null-Zinsniveaus nicht oder nur mit extrem hohem Risiko zu verdienen. Die FMA erinnert in diesem Zusammenhang an eine Grundregel der Geldanlage: „Was zu gut klingt, um wahr zu sein, ist meistens auch nicht wahr.“

Das Instrument der Investorenwarnung greife jedoch, heißt es. Die FMA rät daher zu prüfen, ob der Anbieter grundsätzlich berechtigt ist, derartige Finanzgeschäfte überhaupt durchzuführen. Außerdem könne man im Fall eines unbekannten Anbieters auf der Website der FMA prüfen, ob gegen diesen schon eine Warnmeldung veröffentlicht worden ist. Eine rasche Meldung an die FMA erleichtere dieser zudem das Vorgehen. (APA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.06.2017)