Polen pocht auf Börsengang von RBI-Polentochter bis Ende Juni

Die österreichische Raiffeisen Bank International (RBI) bekommt von den polnischen Behörden nicht mehr Zeit für den vereinbarten Börsegang ihrer Polen-Tochter. Das Geldhaus müsse ihre Tochterbank Polbank wie geplant bis Ende Juni zu einem Teil an die Warschauer Börse bringen, teilte der polnische Regulator KNF am Mittwoch mit.

Angeblich will die RBI das Listing aufgrund mangelnder Nachfrage verschieben. Insidern zufolge erschweren die Zahlen der Bank sowie ein riesiges Portfolio an Schweizer-Franken-Krediten die Pläne für den Gang aufs Börsenparkett.

Die RBI hatte mit der polnischen Finanzaufsicht vereinbart, dass 15 Prozent an der Polbank an die Börse gebracht werden. Die Vorbereitungen für einen Börsengang seien jedoch ausgesetzt worden, teilte die Behörde ohne Details mit. Auch die RBI hält sich bedeckt. "Wir sind in Diskussionen mit dem polnischen Regulator über den Börsegang", lautete das Statement aus der Raiffeisen Bank International bisher dazu.

Zehntgrößte Bank Polens

Ursprünglich wollten die Österreicher ihre Polen-Tochter - die zehntgrößte Bank Polens - im vergangenen Jahr verkaufen. Doch die Pläne platzten überraschend. Die RBI führte exklusive Verhandlungen mit der polnischen Alior Bank, doch das vom staatlichen Versicherer PZU kontrollierte Institut stoppte den Deal. Der polnische Finanzminister begründete dies mit unterschiedlichen Preisvorstellungen.

Die RBI kündigte daraufhin an, ihr Geschäft in Polen stark verkleinern zu wollen. Filialen sollen geschlossen und bis zu 950 Jobs gestrichen werden.

(APA/Reuters)