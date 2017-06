Wiener Börse startet Handel mit DAX-Aktien

Die Zahl der in Wien an der Börse notierten Unternehmen geht zwar zurück, die Wiener Börse bietet dafür aber zunehmend den Handel mit ausländischen Aktien an. Ab heute können die Aktien der 30 im DAX gelisteten Unternehmen, also der größten und meistgehandelten Firmen Deutschlands, auch in Wien gekauft und verkauft werden, teilte die Börse am Montag mit.

Anfang Juni war der Handel mit 133 US-Aktien ermöglicht worden. Diesen Schritt hatte Börse-Chef Christoph Boschan bereits im Herbst im Gespräch mit der "Presse" angekündigt. Das neue Marktsegment heißt "Global Market". Die Börse Wien will damit "für heimische Anleger die Welt nach Österreich holen". Market Maker ist die Baader Bank. Investoren können sich durch das Angebot "mitunter teure Auslandsspesen im internationalen Aktienhandel ersparen," wird Börse-CEO Boschan in der Aussendung zitiert. Ein weiterer Ausbau des Angebots sei geplant.

(APA)