Ausstieg: Telekom macht Kasse

Frankfurt. Die Deutsche Telekom hat die restlichen 9,3 Prozent an der Kleinanzeigenbörse Scout24 verkauft und damit 321 Mio. Euro erlöst, gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt. Sie hatte nach dem Börsengang von Scout24 im Herbst 2015 schon zweimal Aktien auf den Markt geworfen.

Insgesamt hat das Engagement bei dem Internet-Portal dem Telekom-Riesen rund 2,35 Mrd. Euro gebracht. Ende 2013 hatte die Telekom 70 Prozent für rund 1,5 Mrd. Euro an den US-Finanzinvestor Hellman & Friedman verkauft, der Scout24 vor zwei Jahren an die Börse brachte. Der US-Finanzinvestor Hellman & Friedman ist mit knapp 23 Prozent nun der einzige Großaktionär.

In den USA zeichnet sich indes eine Strategiewechsel ab: Die Deutsche Telekom will ihre Tochter T-Mobile US nicht mehr verkaufen, berichtete das „Handelsblatt“. Stattdessen soll sie mit dem Wettbewerber Sprint, der US-Mobilfunktochter des japanischen Telekommunikationsriesen Softbank, fusioniert werden. Und zwar als „Paperdeal“ – dabei werden nur Aktien, kein Bargeld getauscht.

Der Zusammenschluss ist vor drei Jahren an den US-Behörden gescheitert. Offenbar glaubt das Telekom-Management, die Fusion unter US-Präsident Donald Trump leichter umsetzen zu können. Durch die Fusion würde ein Konzern mit 70 Mrd. Dollar Umsatz entstehen. (ag)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.06.2017)