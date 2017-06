Banken leiden und verdienen trotzdem besser

Wien. Die in Österreich tätigen in- und ausländischen Banken haben 2016 trotz Niedrigzinsen aufgrund geringerer Kreditvorsorgen mehr verdient. Der Jahresüberschuss der rund 80 Mitglieder des Bankenverbandes, der gestern seine Zahlen präsentierte, stieg auf 1,5 Mrd. Euro, der gesamte Bankensektor kam auf 4,4 Mrd. Euro, beides ein Plus von rund 20 Prozent.

Gewiss, aufgrund des anhaltenden Niedrigzinsumfelds ging das Nettozinsergebnis im heimischen Kreditsektor erneut um 5,1 Prozent zurück, die Betriebserträge um 8,8 Prozent.

Aber im Gegenzug gab es auch auf Kostenseite viel Bewegung: So sei der Personalaufwand – und in etwa auch der Mitarbeiterstand – bei den etwa 80 Bankenverbandsmitgliedern (ohne Raiffeisen-, Sparkassen- und Volksbanken-Sektor) um 7,1 Prozent zurückgegangen. Die geplante Arbeitsstiftung für die Branche dürfte bis zum Sommer fertig sein.

Vorschriften binden Personal

Die Banken hätte im Vorjahr ihre gesamtwirtschaftliche Rolle erfüllt – die Kreditvergabe sei um 1,8 Prozent gestiegen, dagegen seien die Fremdwährungskredite der privaten Haushalte um 11,5 Prozent zurückgegangen, betonte der Präsident des Bankenverbandes und Bank Austria-Chef, Robert Zadrazil. Weiterhin belastend wirkten sich aber die laufenden Regulierungsmaßnahmen aus. Mindestens zehn Prozent der Mitarbeiter seien mit der Einhaltung dieser Vorschriften beschäftigt.

Die Regulierung habe zwar zur Stabilisierung des Sektors beigetragen, könnte sich aber mittelfristig belastend auf die Kreditvergabe auswirken. Immerhin würden sich etwa 60 Prozent der Firmen über Bankkredite finanzieren. Derzeit sei eher die Nachfrage nach Krediten gering. Von der Politik fordert Zadrazil schnellstmögliche Rechtssicherheit bei neuen Vorschriften.

Schwierige Partnerschaft

Von der Digitalisierung und den FinTechs erwartet sich Zadrazil mehr Konkurrenz und Wettbewerb. Über 60 Prozent der Banken würden in den FinTechs laut einer Studie aber hauptsächlich Partner sehen. Die Banken könnten in diese Partnerschaft die Sicherheit bei den Finanzdienstleistungen und die persönliche Beratung einbringen. In Zukunft werde noch weiter in die Datensicherheit investiert werden. Dabei müssten aber die gleichen Spielregeln für alle gelten.

Zadrazil spricht sich in Zusammenhang mit FinTechs dezidiert gegen sogenanntes „Screen Scraping“ aus, also dem maschinengesteuerten Auslesen von Webseiten. Ein Beispiel dafür ist die mit Jänner 2018 in Kraft tretende EU-Zahlungsdienste-Richtlinie PSD 2, mit der Drittanbieter europaweit Zugang zum Zahlungsverkehrsmarkt erhalten sollen. Kontoführende Kreditinstitute werden dabei verpflichtet, Drittanbietern in gewissem Umfang Zugang zur Online-Schnittstelle zwischen Bank und Kunde zu gewähren. Für die Drittanbieter müssten hohen Standards für IT-Sicherheit und Datenschutz gelten wie für die Banken, fordert Zadrazil. Es brauche auch eine Neuregelung der Haftungsfrage.

Hoffen auf Leitzinserhöhung

Herausfordernd für die Banken bleibt laut dem Vizepräsidenten des Bankenverbandes und Chef der Oberbank, Franz Gasselsberger, die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Er erwartet spätestens im Herbst eine Leitzinserhöhung. Dagegen spreche das Inflationsziel von zwei Prozent, das auch in den kommenden zwei Jahren nicht erreichbar sei. Die Stärke und Chance des einheimischen Bankensektors bestünden dagegen in seiner niedrigen Konzentration. (APA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.06.2017)