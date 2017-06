Sanierung: Kahlschlag bei Paschi

Rom. Der Plan für den Neustart der angeschlagenen italienischen Bank Monte dei Paschi di Siena nimmt Formen an. Nachdem die EU-Kommission die Pläne Italiens für die umstrittene milliardenschwere Kapitalspritze an die Krisenbank gebilligt hat, will die Bank das Personal um 20 Prozent kürzen, was circa 5000 Mitarbeiter trifft. Die Stellenkürzungen sollen vor allem über Frühpensionierungen erfolgen.

Weiters sollen 400 der insgesamt 2100 Filialen geschlossen werden, berichtete die Tageszeitung „Corriere della Sera“ am Mittwoch. Auch die Managergehälter sollen reduziert werden. Das Jahresgehalt von Vorstandschef Marco Morelli wird von 1,4 Mio. Euro auf 420.000 Euro gekürzt.

Im Rahmen des Sanierungsplans soll sich die Bank von notleidenden Krediten im Volumen von 26 Mrd. Euro trennen. Interesse am Erwerb des Pakets hat der italienische Bankenrettungsfonds Atlante signalisiert.

Die EU-Kommission hatte Anfang Juni nach monatelangem Ringen einem Rettungsplan der Regierung in Rom zugestimmt. Die italienische Regierung hatte vorsorglich ein 20 Mrd. Euro schweres Bankenrettungsprogramm aufgelegt. Die Europäische Zentralbank (EZB) stellte bei Monte dei Paschi vor Monaten einen Kapitalbedarf von 8,8 Mrd. Euro fest. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.06.2017)