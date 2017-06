Nestlé hievt Schweizer Börse auf Jahreshoch

Die Schweizer Börse hat am Montag auf breiter Front zugelegt und vorübergehend ein neues Jahreshoch erreicht. Geschuldet war der Anstieg vor allem den schwergewichtigen Nestlé-Aktien. Der Einstieg des als aktivistisch geltenden Hedefunds Third Point vom Finanzinvestor Daniel Loeb hievte den Lebensmitteltitel auf ein neues Rekordhoch. Nestle macht gut ein Fünftel der Marktkapitalisierung des Leitindex aus. Der SMI markierte mit 9140 Punkten kurzzeitig den höchsten Stand seit August 2015. Zum Allzeithoch aus dem Jahr 2007 (9209 Punkte) fehlte ihm noch ein Stück.

Die Nestlé-Aktien wurden am Montag um vier Prozent höher gehandelt. Third Point hat nach eigenen Angaben eine Beteiligung an dem weltgrößten Lebensmittelkonzern gekauft und eine Änderung von dessen Strategie gefordert. Der Anteil von mehr als einem Prozent an Nestlé sei umgerechnet rund drei Milliarden Euro wert. Der Fonds ist damit achtgrößter Aktionär von Nestle. "Wir sind überzeugt, dass Mark Schneider mit Nestlé hochgesteckte Ziele verfolgt, darunter auch einige, wenn nicht sogar alle von Third Point vorgeschlagenen Massnahmen", kommentierte Vontobel-Analyst Jean-Philippe Bertschy.

Bestperformer des Jahres: Sika

Seit Jahresbeginn hat der SMI um elf Prozent zugelegt. Unter den 20 Werten gab es nur einen Verlierer: den Rückversicherer Swiss Re (minus 7,5 Prozent). Nestlé ist mit einem Plus von 17 Prozent der fünftbeste Wert. Noch stärkere Zugewinne verzeichneten das Spezialitätenchemieunternehmen Sika (30 Prozent), der Chemiekonzern Lonza (29 Prozent), der Luxusgüterkonzern Richemont (20 Prozent) und die Swatch Group (17 Prozent).

(Reuters/b.l.)