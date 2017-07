Investor kauft Golfclub-Betreiber für 1,1 Milliarden Dollar

Der US-Finanzinvestor Apollo übernimmt den Golfclubbetreiber ClubCorp für 1,1 Milliarden Dollar. Darauf hätten sich die beiden Unternehmen geeinigt, teilte Apollo am Sonntag mit. ClubCorp ist einer der größten Besitzer und Betreiber von privaten Golf- und Countryclubs in den USA. Zuletzt hatten hohe Kosten zur Gewinnung neuer Mitglieder, Modernisierungen und Zukäufe dem Golfclubbetreiber zugesetzt. ClubCorp wurde 1957 gegründet. Im Vorjahr wurden bei 1,09 Milliarden Dollar Umsatz gerade einmal 3,6 Millionen Dollar verdient. Im Jahr zuvor hatte es rote Zahlen gegeben wie auch in den Jahren 2011 bis 2013.

Apollo zahlt 17,12 Dollar je Aktie, was einem Aufschlag von rund 30 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von Freitag entspricht.

(r)