ATX am Nachmittag knapp behauptet

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit knapp behaupteter Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.150,22 Punkten errechnet, das ist ein kleines Minus von 2,29 Punkten bzw. 0,07 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,11 Prozent, FTSE/London -0,83 Prozent und CAC-40/Paris -0,29 Prozent.

Auch an Europas Leitbörsen ging es überwiegend etwas bergab, lediglich der deutsche DAX hielt sich am Nachmittag moderat im Plus. Positive Vorgaben aus Asien sorgten nicht für nachhaltigen Auftrieb. Händler sprachen von Zurückhaltung der Anleger vor der am Mittwoch und Donnerstag stattfindenden Anhörung der US-Notenbankchefin Janet Yellen vor dem US-Kongress.

Nennenswerte Konjunkturdaten standen heute nicht auf der Agenda. Im Laufe der Woche dürften dann vor allem die Zwischenbilanzen großer US-Banken die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen, hieß es aus dem Handel.

Telekom im Minus

Unter den Einzelwerten gab es kaum große Kursbewegungen zu sehen. Leicht im Plus hielten sich Ölwerte: OMV-Aktien notierten um 0,21 Prozent höher bei 45,13 Euro. Zum Wochenstart hatten die Papiere bereits mehr als ein Prozent dazugewonnen. Schoeller-Bleckmann (SBO) erhöhten sich ebenfalls um 0,26 Prozent auf 58,61 Euro.

Ein minimales Plus von 0,01 Prozent auf 41,71 Euro stand zudem bei der voestalpine zu Buche. Der Stahlkonzern investiert 100 Mio. Euro an seinem Standort Donawitz in Produktion und Forschung. Eine Stranggussanlage mit einer Jahreskapazität von bis zu 950.000 Tonnen soll 2019 in Betrieb gehen.

Dagegen verloren die Aktien der Telekom Austria minimale 0,03 Prozent auf 6,85 Euro. Der Konzern hat den Anleihenmarkt erfolgreich angezapft und über die Tochtergesellschaft Telekom Finanzmanagement GmbH am Montagabend eine Aufstockung im Volumen von 250 Mio. Euro des im Dezember begebenen Bonds (mit einem Volumen von 500 Mio. Euro) platzieren können. Die Anleihe sei auf großes Interesse bei institutionellen Investoren gestoßen, hieß es von Unternehmensseite. Sie werde mit 1,5 Prozent jährlich verzinst.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 9.20 Uhr bei 3.171,71 Punkten, das Tagestief lag knapp nach 10.00 Uhr bei 3.144,22 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 0,07 Prozent bei 1.586,40 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 17 Titel mit höheren Kursen, 21 mit tieferen und keiner unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 1.782.307 (Vortag: 2.564.576) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 34,21 (40,64) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher OMV mit 158.916 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 7,22 Mio. Euro entspricht.

(APA)