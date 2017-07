Bei Agrana sprudeln heuer die Gewinne

Agrana-Chef Johann Marihart legte am Donnerstag Zahlen für das erste Quartal vor. Sie entsprechen exakt den Erwartungen der Analysten: Der Umsatz erhöhte sich um 2,8 Prozent auf 684,2 Millionen Euro, das EBIT konnte um gleich 48,5 Prozent auf 69,8 Millionen Euro verbessert werden. Unterm Strich blieben 50,9 Millionen Euro, um 20,1 Millionen mehr als im Startquartal des Vorjahres.

"Der gute Start ins neue Geschäftsjahr, der unsere optimistischen Anfangserwartungen für das erste Geschäftsquartal noch übertraf, ermöglichte zuletzt eine Verbesserung unseres Ausblicks für das Gesamtjahr. Erfreulich daran ist, dass alle drei Segmente zu dieser positiven Entwicklung beitragen", sagte Marihart.

Im Segment Zucker lagen die Erlöse auf Vorjahresniveau von 178 Millionen Euro. Die EBIT-Marge konnte von 5,6 auf 10,2 Prozent gesteigert werden. Im Bereich Stärke stiegen die Erlöse um 8,6 Prozeint auf 195 Millionen Euro. Mit einem EBIT in Höhe von 26,6 Millionen Euro konnte das Vorjahresergebnis primär durch die vergleichsweise hohen Notierungen für Bioethanol nahezu verdoppelt werden (EBIT-Marge 13,7 Prozent). Der Umsatz im Bereich Frucht lag mit 311 Millionen Euro leicht über Vorjahresniveau. Die Marge stieg von 7,5 auf 8,1 Prozent.

Aus heutiger Sicht erwartet Agrana für das Geschäftsjahr 2017|18 beim Konzernumsatz einen moderaten und beim Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) einen deutlichen Anstieg. 140 Millionen Euro sollen investiert werden.

Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und ist heute das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa, im Segment Stärke ein bedeutender Produzent von kundenspezifischen Stärkeprodukten und Bioethanol in Europa. Agrana ist außerdem Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen und bedeutendster Produzent von Fruchtsaftkonzentraten in Europa. Der Konzern beschäftigt 8600 Mitarbeiter an weltweit 55 Produktionsstandorten.