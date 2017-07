CA Immo spart mit billigerem Geld jährlich Millionen ein

Die börsenotierte Wiener Immobilienfirma CA Immo hat im ersten Halbjahr 2017 ein Kreditvolumen in Höhe von insgesamt rund 700 Millionen Euro verlängert, refinanziert bzw. neu abgeschlossen. So wurde im Februar dieses Jahres eine Unternehmensanleihe mit siebenjähriger Laufzeit, einem Volumen von 175 Millionen Euro und einem Zinscoupon von 1,875 Prozent platziert, um damit teurere Kredite in Osteuropa in Höhe von rund 150 Millionen Euro vorzeitig zu ersetzen. Zusätzlich wurden in den vergangen 6 Monaten Bankfinanzierungen in Höhe von insgesamt rund 318 Millionen Euro vorzeitig langfristig verlängert. Mit diesen Maßnahmen konnte CA Immo ihre jährlichen Kreditkosten gegenüber dem Vorjahr um rund 3,7 Millionen Euro reduzieren und die durchschnittliche Laufzeit der Kredite auf aktuell rund 6 Jahre verbessern.