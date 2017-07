Italienische Dobank geht an die Mailänder Börse

Um sich von notleidenden Beständen zu befreien, verkaufen italienische Banken ganze Portfolios von faulen Krediten an spezialisierte Gesellschaften. Zu ihnen zählt die italienische Dobank, die am kommenden Freitag an der Mailänder Börse debütiert. Der Start erfolgt mit einem Preis von neun Euro pro Aktie.

Die Dobank hat sich italienweit am stärksten auf den Abbau fauler

Kredite spezialisiert. Sie steht unter mehrheitlicher Kontrolle der

amerikanischen Beteiligungsfirma Fortress. Diese bringt jetzt eine

44,3-prozentige Beteiligung der in Verona ansässigen Dobank an die Mailänder Börse, was 34,7 Mio. Aktien entspricht. Die Kapitalisierung der Gesellschaft beträgt 704 Mio. Euro.

206 Mio. Euro Ertrag

Dobank verfügt über ein Portfolio notleidender Kredite von 83 Mrd. Euro. Das Geldinstitut beschäftigt rund 4000 Personen. Die Gesellschaft hat das Jahr 2016 mit einem Ebitda (Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern) von 58 Mio. Euro abgeschlossen. Der Ertrag lag bei 206 Mio. Euro. Der Trend ist auch 2017 positiv.

Der Börsengang der Dobank, der von Citigroup, JP Morgan und

UniCredit begleitet wird, hat auch im Ausland starkes Interesse geweckt, vor allem in Großbritannien und den USA. Dies sei vor allem der Solidität der Gesellschaft zu verdanken, meinte Dobanks CEO Andrea Mangoni.

Die Dobank wurde 2015 gegründet, nachdem Fortress vom Bank

Austria-Mutterkonzern UniCredit deren Tochter "UniCredit Credit

Management Bank" (UCCMB) erworben hatte. Die in Verona beheimatete UCCMB verwaltete Firmen- und Verbraucherkredite im Volumen von mehr als 40 Mrd. Euro. Im vergangenen November erwarb Dobank die 1891 als Bank gegründete Italfondiario, seit den 90er-Jahren Spezialist in der Abwicklung von faulen Krediten.

