Börsen-Debüt der "neuen" Metro ist kein Gewinn für Anleger

Metro-Chef Olaf Koch läutete am Donnerstag in Frankfurt mit der großen Börsenglocke die "neue" Metro ein. Die Aktie des Lebensmittel-Groß- und Einzelhändlers debütierte mit einem Kurs von 20,00 Euro und bröckelte dann bis auf 18,81 Euro ab. Sie ist formal von der "alten" Metro AG abgespalten worden, die jetzt Ceconomy heißt und nur noch die Elektronik-Ketten MediaMarkt und Saturn umfasst. Deren Aktie eröffnete mit einem Kurs von 9,32 Euro und stieg später auf 9,77 Euro. Vor der Aufspaltung war die Metro-Aktie am Mittwoch zum letzten Mal mit 29,18 Euro gehandelt worden. "Die Kursverteilung zwei Drittel zu ein Drittel war zu erwarten", sagte ein Händler. "Allerdings sehen wir insgesamt einen Abschlag zum Schlusskurs der alten Metro, das ist schon eher überraschend. Die Titel stehen etwas unter Verkaufsdruck."

Der Streit mit dem MediaSaturn-Minderheitseigentümer Erich Kellerhals, der bis zuletzt gegen die Aufspaltung geklagt hatte, hatte Koch zermürbt. Mit der vor eineinhalb Jahren angekündigten Trennung hofft er nun auf eine Lösung dieses Problems. Aber auch strategisch gebe es gute Gründe dafür. "Die Überlappung ist eigentlich gleich Null, es gibt keine Synergien, im Gegenteil: ein Konglomerat macht das Unternehmen nur langsamer", sagte er Reuters TV. Metro wolle die Umsatzrendite vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) mit 4,9 Prozent stabil halten.

Die Metro Wholesale & Food Specialist AG, wie der Börsenneuling heißt, spielte optisch die Hauptrolle auf dem Frankfurter Börsenparkett. Draußen hatte Metro vier Food-Trucks aufgebaut, im Saal prangte der Slogan "Welcome to the new Metro" auf Hunderten blau-gelben Pappkisten rund um die Börsenschranke. Die Experten sammelten sich aber in der gegenüberliegenden Ecke des Saales vor dem Kurs der Ceconomy-Aktie, der unscheinbar auf der Tafel angezeigt wurde. Wie sie sich entwicket sehen Händler als spannender an. Denn mit dem Elektronikhändler mussten Banker und Manager die Investoren in den vergangenen Wochen erst vertraut machen. "Das war intensiver als manch ein Börsengang - fast so viel Arbeit wie zwei", sagte ein Investmentbanker. Metro hatte JPMorgan und BofA Merrill Lynch damit beauftragt.

Der Nebenwerteindex MDax, in dem die alte Metro AG geführt wurde, umfasste am Donnerstag - wie bei Abspaltungen üblich - für einen Tag 51 Mitglieder. Von Freitag an ist dort nur Ceconomy gelistet, die neue Metro muss sich erst wieder für den MDax qualifizieren. Das halten Experten für ausgemacht, wenn die Indizes im September überprüft werden. Sie ist schließlich an der Börse doppelt so viel wert wie Ceconomy.

(Reuters)