BP erwägt Börsengang von US-Pipelines

Der britische Ölkonzern BP denkt über einen Börsengang seiner Pipelines an der US-Golfküste und im Mittleren Westen nach. Für einen solchen Schritt müssten zunächst bestimmte Aktiva ausgegliedert und in eine neue Unternehmensrechtsform eingebracht werden, teilte BP am Dienstag mit.

BP hatte das Vorhaben bereits vor rund fünf Jahren erwogen. Im Zuge der sinkenden Ölpreise verwarf der Konzern seine Pläne damals jedoch. 2015 scheiterte BP einem Medienbericht zufolge mit einem Verkauf seiner Pipelines in Nordamerika.

Sollte der Börsengang über die Bühne gehen, dürfte es sich um eine der größten Neuemissionen in diesem Jahr handeln, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. BP äußerte sich nicht zu Einzelheiten der möglichen Transaktion.

