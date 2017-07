Deutsche Telekom: US-Tochter legt kräftig zu

Bonn. Die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US behält ihr starkes Wachstum dank vieler neuer Kunden bei. Der Umsatz kletterte im zweiten Quartal verglichen mit dem Vorjahreswert um zehn Prozent auf 10,2 Mrd. Dollar (8,8 Mrd. Euro), teilte das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wuchs um 19 Prozent auf 3,0 Mrd. Dollar.

Der drittgrößte US-Mobilfunker gewann im zweiten Quartal nach

Abzug von Kündigungen 786.000 neue Telefon-Vertragskunden unter

eigener Marke hinzu. Damit übertraf er die Erwartungen deutlich. Vorstandschef John Legere hob daraufhin die Neukundenprognose für

dieses Jahr auf 3,0 bis 3,6 Millionen an. Zuvor waren 2,8 bis 3,5 Millionen anvisiert worden.

Auch beim Ebitda wurde das Jahresziel leicht erhöht, hier stellt T-Mobile nun zwischen 10,5 und 10,9 Mrd. Dollar in Aussicht. Unter

dem Strich stieg der Gewinn im abgelaufenen Quartal auf 581 Mio.

Dollar, was mehr als einer Verdopplung im Jahresvergleich entspricht. Bei Anlegern kamen die Ergebnisse gut an, die Aktie legte nachbörslich um knapp drei Prozent zu.

(APA/dpa)