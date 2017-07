Bawag-Eigentümer Cerberus steigt bei Commerzbank ein

Der Finanzinvestor Cerberus, der die Mehrheit an der Bawag hält, ist bei der Commerzbank eingestiegen. Wie Deutschlands zweitgrößte Privatbank am Mittwoch in Frankfurt mitteilte, liegt der Stimmrechtsanteil von Cerberus bei 5,01 Prozent. Bereits Anfang Juli war über einen Einstieg der US-Amerikaner bei der Bank spekuliert worden.

(APA/Reuters)