"Fester Euro drückt die Gewinne europäischer Firmen"

Ein Anstieg des Euro um zehn Prozent kann nach Einschätzung der Analysten der Investmentbank Morgan Stanley die Gewinne der Unternehmen in der Eurozone um fünf bis acht Prozent belasten. Die Konjunktur dürfte zeitverzögert ebenfalls betroffen sein, erklärten die Experten in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Sie schätzen, dass das Wachstum dann 0,7 Prozentpunkte niedriger ausfallen könnte.

Unter den Unternehmen werde es vor allem die treffen, die in den vergangenen Jahren von der Schwäche des Euro profitiert hätten - beispielsweise der Chiphersteller Infineon oder der Reifenproduzent Nokian Tyres. Dagegen dürfte der höhere Wechselkurs Finanzwerte, den Einzelhandel und Versorger eher kalt lassen.

Der Euro hat seit Jahresbeginn um rund zwölf Prozent aufgewertet und notiert aktuell mit über 1,18 Dollar so hoch wie zuletzt im Jänner 2015.

(APA/Reuters)