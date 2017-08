Fresenius wächst stark

Frankfurt/Bad Homburg. Die Übernahme des spanischen Klinikbetreibers Quironsalud und neue Medikamente der Sparte Kabi schieben die Geschäfte des deutschen Medizinkonzerns Fresenius an. Der Gewinn kletterte im zweiten Quartal binnen Jahresfrist um 21 Prozent auf 459 Mio. Euro. Analysten hatten mit 448 Mio. Euro gerechnet. Die Aktie lag am Dienstag deutlich im Plus.

Bei der auf Nachahmermedikamente spezialisierten Sparte Kabi sorgte die Markteinführung neuer Produkte für Schwung.

Das Ergebnis von Fresenius soll 2017 währungsbereinigt um 19 bis 21 Prozent zulegen, erklärte Konzernchef Stephan Sturm. Beim Umsatz rechnet er mit einem Plus von 15 bis 17 Prozent. Im zweiten Quartal setzte der Konzern 8,5 Mrd. Euro um – ein Zuwachs von 18 Prozent.

Bei der ebenso wie Fresenius im DAX notierten Dialyse-Tochter FMC lief es im Quartal nicht ganz so rund: Wegen gestiegener Personalkosten und höherer Vertriebskosten im US-Apothekengeschäft baute sie ihren Gewinn nur um zwei Prozent auf 269 Mio. Euro aus. Die FMC-Aktie büßte daraufhin leicht ein.

Fresenius hatte zuletzt bei Übernahmen kräftig Gas gegeben. Neben dem Kauf von Quironsalud wurde der 4,4 Mrd. Euro schwere Erwerb des US-Generikakonzerns Akron eingefädelt. (Reuters/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.08.2017)