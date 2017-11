Unicredit profitiert vom Umbau

Die italienische Großbank UniCredit, Mutter der österreichischen Bank Austria und der deutschen HypoVereinsbank, profitiert vom radikalen Umbau und dem Einsparungen. Der Nettogewinn ist im zweiten Quartal um gut drei Prozent auf 945 Millionen Euro gestiegen, deutlich mehr als erwartet. Analysten hatten UniCredit nur 587 Millionen Euro Gewinn zugetraut. Die Erträge - die gesamten Einnahmen - schrumpften zwar um acht Prozent auf 4,9 Milliarden Euro. Das war aber auch noch besser als Analysten erwartet hatten. Zudem hatten auch andere Banken angesichts mauer Kapitalmärkte im vergangenen Quartal einstecken müssen.

Das Geldhaus profitierte auch von positiven Sondereffekten in Deutschland. Die Kosten im operativen Geschäft sanken um mehr als vier Prozent. In allen wichtigen Sparten habe das Geschäft an Schwung gewonnen, erklärte Bankchef Jean Pierre Mustier am Donnerstag in Mailand.

Die Aktie der Unicredit steigt um 4,5 Prozent auf 17,38 Euro und führt damit die Gewinnerliste in Mailand an.

Weniger faule Kredite

Italiens größte Bank hat dieses Jahr bereits eine riesige Kapitalerhöhung im Volumen von 13 Milliarden Euro gestemmt. Der Verkauf der polnischen Tochter Pekao verbesserte die Kernkapitalquote bis Ende Juni zusätzlich auf 12,8 Prozent.

UniCredit hatte in der Vergangenheit vor allem unter faulen Krediten gelitten. Der seit Juli vergangenen Jahres amtierende Mustier hatte daraufhin Problemkredite abgestoßen, Geschäftszweige aufgegeben, die Kosten gesenkt und frisches Geld am Kapitalmarkt eingesammelt. Schon zu Jahresbeginn hatte der Umbau erste Erfolge gezeigt.