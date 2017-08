Börsen-Rally könnte noch weitere zwölf Monate dauern

Das perfekte Umfeld für breite Marktgewinne - wenn das globale Wirtschaftswachstum stark genug ist, die Unternehmensgewinne steigen zu lassen, aber ausreichend gezähmt, damit die Inflation gedämpft bleibt - sollte noch für mindestens weitere zwölf Monate andauern. Das ist zumindest die Einschätzung von Kevin Gaynor, Leiter internationale Volkswirtschaft bei Nomura Holdings Inc. in London.

Europäische Aktien, Hochzinsanleihen und Unternehmenspapiere aus Schwellenländern sollten das Potenzial haben, die Bewertungen aus der glücklichen Zeit vor der Finanzkrise von 2008 wieder zu erreichen, während der Konjunkturzyklus an seinen Höhepunkt kommt, sagt er.

"Wir könnten eine noch stärker ausgeweitete Marktrally bekommen", sagt Gaynor im Interview mit Bloomberg. "Wenn der Arbeitsmarkt eng ist und das Wirtschaftswachstum über dem Trend liegt, sinken die Unternehmensgewinne, und das ist ein Grund ’bearish’ zu werden. Aber bislang sehen wir diese Art Margendruck nicht."

Derzeit kaum Warnsignale

Der US-Aktienmarkt steckt mitten im zweitlängsten Bullen- Lauf aller Zeiten. Die Spreads für Hochzins-Unternehmensanleihen weltweit liegen nahe an Nachkrisen-Tiefs und die Volatilität von Aktien, Bonds und Währungen ist rekordniedrig. Der jüngste Wachstumszyklus in den USA begann im Juni 2009, womit die derzeitige Expansionsperiode die drittlängste seit dem 19. Jahrhundert ist.

Herauszufinden, wann der Konjunkturzyklus enden wird, ist entscheidend für Investoren. Der Gedankengang ist, dass in den späten Stadien einer Expansion die Unternehmensgewinne sinken werden, da Löhne und Gehälter steigen und zugleich die steigenden Kosten die Kapitalrendite schmälern.

Gaynor zufolge gibt es zurzeit kaum derartige Warnsignale. So haben etwa 78 Prozent der Unternehmen im Benchmarkindex S&P 500 im zweiten Quartal die Ergebniserwartungen geschlagen. Gleichwohl müssen die Geldpolitiker dafür sorgen, dass die Dinge nicht überhitzen.

Keine Anzeichen für Überhitzung

Nomura schätzt, dass die Output-Lücke - die Differenz zwischen den Projektionen für nachhaltiges Wachstum und realisierter Expansion - für fortgeschrittene Volkswirtschaften im positiven Bereich liegt. Das signalisiert, dass die Volkswirtschaften etwas überhitzt sind. Aber das Modell, basierend auf Daten zu Produktion und Arbeitsmarkt, einschließlich überhöhten Lagerbeständen, Investitionen und struktureller Beschäftigung, liegt 20 Prozent unter vorherigen Hochs, wenn der Zeitraum seit 1990 als Ausgangspunkt genommen wird.

Also könnte der laufende Zyklus noch mehr Saft haben. Und mehr Risiken können sich im Finanzsystem aufbauen, wenn die Volkswirtschaften über Potenzial expandieren - alles bevor ein nachhaltiger Rückgang bei den Unternehmensgewinnen eine Kehrtwende beim Konjunkturzyklus auslöst.

Auch bei Nomuras zweitem Maßstab für einen Wachstumszyklus im Spätstadium - überschwängliche Märkte im Verhältnis zu den wirtschaftlichen Bedingungen - läutet noch keine Alarmglocke. Der Indikator der Bank für Risikoappetit über alle Anlageklassen hinweg liegt zehn Prozent unter dem Hoch, das zum Höhepunkt der globalen Kreditblase im Februar 2007 zu sehen war.

Steigende Zinsen als Risiko

Das große Risiko, auf das zu achten ist, sind steigende reale Zinsen. So schlug beispielsweise der frühere US- Notenbankgouverneur Alan Greenspan am Montag in einem Interview mit Bloomberg Alarm mit Blick auf die Bond-Bewertungen. "Wir erleben eine Blase, nicht bei den Aktienkursen, aber bei den Bondpreisen", sagte er, "das ist im Markt nicht berücksichtigt."

Höhere Zinsen werden die Bewertungen von Vermögenswerten drücken, solange es im Markt keinen entsprechenden Anstieg bei den Wachstumserwartungen gibt, die einen weiteren Rückgang der Risikoprämien rechtfertigen würden, wie Gaynor sagt.

Trost für die "Bullen" gibt es aber auch: Gaynor zufolge könnten beispielsweise Produktivitätswachstum und regulatorische Änderungen, die den Banken eine höhere Kreditvergabe ermöglichen, die Expansion verlängern. Aber alles hängt am Ausblick für die Geldpolitik. "Die Achillesferse für Risiko-Assets ist nicht das Wachstum, es sind die Zinserwartungen", sagt Gaynor.

(Bloomberg)