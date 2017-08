s-Immo outet sich als Immofinanz-Kernaktionär

Das Wiener Immobilienunternehmen s-Immo, bei dem sich erst vor kurzem der Wiener Investor Ronny Pecik groß eingekauft hat, sorgt für eine Überraschung: Wie Österreichs größtes Immobilienunternehmen, die Immofinanz, am Montag mitteilte, hält s-Immo 4,01 Prozent an der Immofinanz. 42.204.522 Immofinanz-Aktien würden über den s-Immo-Ableger CEE Immobilien 2 GmbH gehalten. Das Aktienpaket ist aktuell rund 90 Millionen Euro wert.

s-Immo zählt nun zu den Immofinanz-Kernaktionären wie auch Erste Asset Management, Och-Ziff Capital, O1 Group, CA Immo und die Fries-Gruppe.

s-Immo-Chef Ernst Vejdovszky hatte im März gegenüber dem "trend" gesagt, er könne die Beteiligung an Immofinanz so weit erhöhen, dass man langfristig ein freundlicher, aber wichtiger Aktionär werde. Dahinter stehe ein strategisches Ziel, nämlich ein Zusammengehen der drei Unternehmen Immofinanz, CA Immo und s-Immo. "Bei einem Ausweiten der Beteiligungen könnte ich mir vorstellen, dass man in bestimmten Märkten zusammenarbeitet oder bei der EDV Synergien nutzt", so der CEO der s Immo.

Immofinanz ist an der Börse 2,27 Milliarden Euro wert. Das Unternehmen hält 26 Prozent an der CA Immo, deren Börsewert bei 2,21 Milliarden Euro liegt. s-Immo bringt es aktuell auf 870 Millionen Euro Börsewert.