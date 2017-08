Gestern Zumtobel, heute Porr: Frust der Anleger mit der Aktie

65 Prozent Kursgewinn binnen drei Monaten, schon standen mehr als 41 Euro auf dem Kurszettel, ein neues Rekordhoch. Doch das ist ein halbes Jahr her. Der Handel am Mittwoch brachte der Aktie des zweitgrößten österreichischen Baukonzerns Porr gleich in den ersten Minuten einen Absturz um mehr als 17 Prozent - auf bis zu nur noch 24,11 Euro. Dazu: Am Vormittag wurden doppelt so viele Papiere auf den Markt geworfen wie üblicherweise in einer ganzen Woche. Grund für den Anlegerfrust: der massive Gewinneinbruch im ersten Halbjahr. Nur 2,5 Milliarden Euro verdient. Das Unternehmen verwies unter anderem auf politische Turbulenzen in Katar, die zu erhöhten Kosten durch komplexere Logistik- und Beschaffungsprozesse führen wurden. In Katars Hauptstadt Doha ist die Porr am Milliarden schweren U-Bahn-Bau beteiligt, dem bis Vertragsabschluss 2013 größten Auftrag in der Unternehmensgeschichte der Porr.

Die Porr beschäftigt mehr als 6300 Mitarbeiter. An der Börse ist der Konzern nur noch rund 730 Millionen Euro wert, 37 Prozent weniger als zu Jahresbeginn. Schlechter als Porr hat heuer keine Aktie an der Wiener Börse performt.

Zum Vergleich: Bauriese Strabag, dessen Aktie neuerdings auch von Berenberg-Analysten zum Kauf empfohlen wird, bringt es auf einen Börsewert von 4,1 Milliarden Euro.

Wie schnell man an der Börse abgestraft, zeigt sich nicht nur am Beispiel Porr. Gestern Dienstag war um die Aktie des Vorarlberger Lichtkonzerns finster geworden. Eine Rückstufung durch Analysten der Großbank UBS ließ den Kurs um 8,5 Prozent auf 15,20 Euro absacken. Gestern wurden doppelt so viele Zumtobel-Aktien ge- und verkauft wie sonst in einer Woche.

Wo viel Schatten, da auch ein Licht. Es heißt Lenzing. Der oberösterreichische Faserkonzern hat im ersten Halbjahr 150 Millionen Euro verdient, ein Rekordergebnis bei Rekordumsatz. Da lacht das Anlegerherz. Die Lenzing-Aktie legt um mehr als sieben Prozent zu.