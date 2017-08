Bei Ölfeldausrüster SBO naht das Ende der Krise

Der niederösterreichische Ölfeldausrüster SBO steckt zwar nach wie vor in den roten Zahlen, aber die Geschäfte laufen zunehmen besser. Das zweite Quartal brachte einen Umsatzanstieg von 41,2 auf 75,5 Millionen Euro. Das EBIT drehte von minus 19,3 auf plus 2,2 Millionen Euro. Unterm Strich blieb ein Verlust von 1,3 Millionen Euro. Der Halbjahresverlust verringerte sich von 16,9 auf 6,2 Millionen Euro. Die operativen Verluste in den ersten sechs Monaten gingen von 36,2 auf 3,6 Millionen Euro zurück. Gegenüber dem Krisenjahr 2016 stiegen von Jänner bis Juni die Erlöse um 54,2 Prozenet auf 135,7 Millionen Euro, der Auftragseingang verdoppelte sich auf 150 Millionen Euro.

"Wir haben auch in den Krisenjahren konsequent unsere Strategie umgesetzt, das Segment Oilfield Equipment erweitert und unsere Präsenz in Nordamerika ausgebaut. Davon profitieren wir schon heute, denn in dieser Region läuft der Motor bereits auf Hochtouren", sagt SBO-Chef Gerald Grohmann: "Aktuell investieren wir in Nordamerika, wo wir im Segment Oilfield Equipment unsere Kapazitäten erweitern. Damit schaffen wir die Grundlage, um weiterhin mit voller Stärke am Aufschwung zu partizipieren."

Während das Geschäft in Nordamerika stark anzieht, herrscht international ein stagnierendes Umfeld. Deutlich wird das an den prognostizierten Ausgaben für Exploration und Produktion (E&P-Ausgaben): Diese sollen 2017 erstmals seit 2014 wieder steigen, weltweit um 8 Prozent. Dabei soll der Zuwachs in Nordamerika 41 Prozent betragen, international wird hingegen ein weiterer, wenn auch leichter Rückgang von einem Prozent erwartet.

Die Investitionen (in Sachanlagen und immaterielles Vermögen) erhöhte SBO bis Juni auf 11,8 (5,9) Millionen Euro. Der Bestand an liquiden Mitteln stieg per 30. Juni im Jahresvergleich auf 177,6 (137,9) Millionen Euro, die Nettoschulden wuchsen auf 62,8 (59,7) Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote war Ende Juni mit 51,1 (54,7) Prozent etwas tiefer als Mitte 2016.