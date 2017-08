Hapag-Lloyd überlegt Dividende

Hamburg. Deutschlands größte Containerreederei, Hapag-Lloyd, profitiert von der Übernahme des arabischen Rivalen UASC und den gestiegenen Transportmengen. Die Hamburger schafften so im zweiten Quartal operativ wie auch netto den Sprung in die Gewinnzone, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Im Gesamtjahr strebt Vorstandschef Rolf Habben Jansen gegenüber 2016 eine deutliche Ergebnisverbesserung an und macht den Aktionären Hoffnung auf eine erste Ausschüttung.

„Wenn wir unter dem Strich Ende des Jahres schwarze Zahlen schreiben, würden wir uns ernsthaft Gedanken über eine Dividendenzahlung für 2017 machen“, kündigte er an. „Das Marktumfeld hat sich einigermaßen verbessert, die Kosten haben wir unter Kontrolle.“ Die Frachtraten seien leicht gestiegen.

Im ersten Halbjahr drehte das operative Ergebnis (Ebit) von minus 40 auf 87,3 Mio. Euro. Netto reduzierte sich der Fehlbetrag um knapp 100 auf 46 Mio. Euro. Die Fusion mit UASC soll ab 2019 zu jährlichen Einsparungen von rund 360 Mio. Euro führen. (Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.08.2017)