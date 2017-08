Warum ist der Euro wieder so stark?

Frankfurt. Harvey und Kim Jong-un haben den letzten Anstoß gegeben und den Euro endgültig über die psychologisch so wichtige 1,20-Dollar-Marke bugsiert. Wirbelsturm Harvey setzte die Millionenmetropole Houston unter Wasser und könnte die US-Konjunktur negativ beeinflussen. Und der nordkoreanische Diktator schoss eine Mittelstreckenrakete über Japan hinweg. So etwas macht Finanzinvestoren nachdenklich und lässt sie in den sicheren Euro flüchten.

So schnell kann es also gehen, dass der Euro von einer Krisenwährung zum sicheren Hafen mutiert. Noch Anfang des Jahres hatten Börsianer prognostiziert, dass es schon bald zur Euro/Dollar-Parität kommen werde. In den USA kündigte der neue Präsident, Donald Trump, damals ein tolles Konjunkturprogramm samt Steuersenkung an. Der Euro notierte bei 1,04 Dollar und stand vor einer ungewissen Zukunft. In Paris klopfte nämlich die Euro-Gegnerin Marine Le Pen an die Tore des Élysée-Palasts.

Doch dann kam Emmanuel Macron. Sein rasanter politischer Aufstieg beflügelte auch den Euro. Und zumindest der Höhenflug des Euro scheint sich dank guter Konjunktur fortzusetzen. Seit Jahresbeginn wertete er zum Dollar um über 15 Prozent auf. Die Währungsstrategen von Morgan Stanley meinen, dass der Euro bald bei 1,2280 Dollar liegen könnte. Schließlich sei er gemessen an der Kaufkraft noch immer extrem unterbewertet.

Zumal aus den USA keine großen Sprünge zu erwarten sind. Präsident Trump verstrickt sich in immer größere interne Querelen. Sein Konflikt mit dem Kongress führt zusehends zu einer Handlungsunfähigkeit der US-Regierung. Wenn die US-Schuldenobergrenze im Herbst nicht angehoben wird, kann der Staat seine Beamten nicht mehr bezahlen.

Für die europäischen Exporteure sind das keine guten Aussichten. Ihre Waren werden auf dem Weltmarkt teurer. Andrerseits wird das in Dollar gehandelte Erdöl für Europäer billiger. Das wollen wieder die Währungshüter in der EZB nicht hören. Denn ein niedriger Ölpreis bremst die Inflation. Der Euroraum könnte sich also von der von der EZB gewünschten Teuerungsrate von zwei Prozent wieder entfernen.

Nächste Woche hält die EZB ihre September-Sitzung ab. Könnte spannend werden. (ag./gh)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.08.2017)