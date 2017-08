Pankl gibt kräftig Gas

Kapfenberg/Mattighofen. Die Änderungen der Formel-1-Regeln haben dem Luftfahrt- und Rennsportausrüster Pankl Racing im ersten Halbjahr ein Rekordbetriebsergebnis gebracht. Während der Umsatz um fünf Prozent auf 100,3 Mio. Euro stieg, verbesserte sich das Ebit um 14 Prozent auf 9,1 Mio. Euro. Ungünstige Währungsentwicklungen drückten das Nettoergebnis um sieben Prozent auf 5,1 Mio. Euro.

Dennoch bleibt Unternehmenschef Wolfgang Plasser für das Gesamtjahr optimistisch und geht von einem „soliden“ Ergebnis aus. Das freut den Motorradproduzenten KTM, der 94,5 Prozent an Pankl hält. Europas größter Motorradhersteller hat zum Halbjahr um zehn Prozent weniger Gewinn eingefahren (41,4 Mio. Euro), obwohl Umsatz und Absatz auf Rekordniveau lagen. Der Grund sind massive Erweiterungsinvestitionen in die Produktion und Produktentwicklung von insgesamt 80 Mio. Euro in den österreichischen Werken, zudem belastete auch das Hochfahren der Getriebefertigung.

Der Ausbau bringt freilich auch Positives mit sich: Das Unternehmen stellte 417 neue Mitarbeiter ein, davon 401 in Österreich. Allein in der Forschungszentrale gibt es 100 neue Jobs. Damit beschäftigt KTM, das zu 64 Prozent dem Industriellen Stefan Pierer gehört, nun 5486 Mitarbeiter. KTM-Aktien verbilligten sich um ein Prozent, Pankl-Aktien bewegten sich gar nicht. Beide Papiere notieren im Standard Market. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.08.2017)