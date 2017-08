Carrefour mit größtem Kurssturz seit 20 Jahren

Die Aktien des weltweit zweitgrößten Einzelhändlers Carrefour stürzten am Donnerstag um mehr als 13 Prozent ab und waren mit 16,91 Euro so billig wie zuletzt vor fünf Jahren. Dabei wechselten innerhalb der ersten 45 Handelsminuten bereits etwa drei Mal so viele Carrefour-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Das französische Unternehmen warnte, dass der operative Gewinn 2017 wohl um zwölf Prozent zurückgehen wird. Darüber hinaus schraubte es sein Umsatzziel zurück. Das Ergebnis des ersten Halbjahres blieb hinter den Erwartungen zurück. Die Analysten der Investmentbanken Jefferies und JPMorgan bemängelten, dass das Geschäft in den drei wichtigen Regionen Frankreich, Europa und Argentinien schlechter laufe als gedacht.

Carrefour hat im Vorjahr 60,8 Milliarden Euro umgesetzt. Der Gewinn war von 980 auf 746 Millionen Euro zurückgangen. Der Konzern ist an der Börse derzeit knapp 13 Milliarden Euro wert.

Die Kursturbulenzen bei Carrefour brachten auch die anderen europäischen Einzelhändler ins Trudeln. Der europäische Branchenindex verlor gegen den Trend 1,4 Prozent. Zu den größten Verlierern zählten hier Metro, der niederländisch-belgische Konzern Ahold Delhaize und Tesco aus Großbritannien. Ihre Papiere verbilligten sich um bis zu 3,1 Prozent.

(Reuters)