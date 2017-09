Do&Co und Porr vor dem Aufstieg in den ATX

Alle halbe Jahre wieder: Das ATX-Komitee überprüft, ob tatsächlich die 20 umsatzstärksten Aktien der Wiener Börde im Leitindex ATX vertreten sind. Vor einem halben Jahr flog bei dieser Gelegenheit die Aktie des Cateringunternehmens Do&Co aus dem ATX, sie musste dem Papier des Flughafens Wien Platz machen. Alles wieder retour wird es heißen, wenn heute nach Börseschluss das Gremium neuerlich zusammentritt. Das geht aus der bereits vorliegenden, aktuellen ATX-Beobachtungsliste hervor.

Per Ende August lag die Flughafen-Aktie im Ranking der meistgehandelten Wiener Papiere lediglich auf Rang 25. Dass bei An- und Verkauf von Flughafen-Aktien im Durchschnitt nur noch etwas mehr als eine Million Euro umgesetzt werden, liegt am geringen Streubesitz des Unternehmens. Die Aktie des Cateringunternehmens Do&Co hingegen sorgt im Durchschnitt für ein tägliches Handelsvolumen von mehr als 2,9 Millionen Euro. Das verhilft ihr zu Rang 19 im Umsatzranking. Selbst die Aktie des Baukonzerns Porr (mit 2,2 Millionen Euro auf Rang 21) sowie die Papiere von Agrana, AT&S und s-Immo werden mehr gehandelt als die Flughafen-Aktie.

Das ATX-Komitee wird deshalb aller Voraussicht nach Do&Co wieder in den Leitindex aufnehmen. Einziges Manko: Der Streubesitz des Cateringunternehmens ist nur 344 Millionen Euro wert. "Leichter" ist nur das Immobilienunternehmen Conwert, das nach der Mehrheitsübernahme durch die deutsche Vonovia ohnehin vor dem Börsesrückzug steht und deshalb wohl ebenfalls aus dem Wiener Leitindex genommen werden dürfte. Logischer Favorit für den Conwert-Platz im ATX ist Porr. Damit würde sich die kursiose Situation ergeben, dass Österreichs zweitgrößter Baukonzern im Leitindex der Börse vertreten, Österreichw größter Baukonzern, die Strabag aber nicht. Aktuell ist die Strabag an der Börse vier Milliarden Euro wert, die Porr rund 735 Millionen Euro. Allerdings wird mit Porr-Aktien drei Mal so viel umgesetzt wie mit Strabag-Papieren.