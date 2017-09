Österreich plant erste 100-Jahr-Anleihe

Lang, länger, am längsten: Die Bundesfinanzieurngsagentur wirbt ab dem heutigen Dienstag für eine Staatsanleihe mit 100 Jahren Laufzeit. Bei ausreichendem Interesse will der österreichische Staat sie noch in diesem Monat öffentlich platzieren. Im Vorjahr hatten Irland und Belgien hundertjährige Bonds für ausgewählte Kunden privat platziert.

Möglich sind die extrem langen Laufzeiten durch die unltralockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank geworden. Die EZB hält die Renditen durch ihr Anleihekaufprogramm sehr niedrig oder sogar negativ. Das zwingt die Investoren, Bonds mit immer längeren Laufzeiten zu kaufen, um noch positive Erträge zu erzielen.

Im Vorjahr hatte Österreich schon eine 70-jährige Anleihe auf den Markt gebacht. Der neue Vorstoß gilt als Test, ob der Markt für sehr lange Laufzeiten noch Potenzial hat. Die EZB muss ja in absehbarer Zeit eine Zinswende einleiten, lässt sich damit aber bisher sehr viel Zeit.

(red.)