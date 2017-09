Kika/Leiner-Mutter nimmt mit Börsengang von Afrika-Tochter eine Milliarde ein

Der Börsengang der Afrika-Tochter spült dem deutsch-südafrikanischen Einzelhandelsriesen Steinhoff fast eine Milliarde Euro in die Kasse. Der Preis für die 750 Millionen angebotenen Aktien der Steinhoff Africa Retail Ltd (STAR) wurde auf 20,50 südafrikanische Rand festgelegt, wie Steinhoff am Freitag mitteilte.

In Europa ist Steinhoff vor allem als Möbelhändler (Leiner, Kika, Poco und Conforama) bekannt.

Zu STAR gehören Möbel-, Kleidungs-, Schuh-, Haushaltswaren-Händler und Baumärkte in Südafrika und angrenzenden Ländern ebenso wie eine Autoreparatur-Kette.

Insgesamt wird das Unternehmen bei dem Börsengang mit umgerechnet 4,5 Mrd. Euro bewertet. Die im deutschen Nebenwerteindex MDax notierte Steinhoff bringt mit der Privatplatzierung an ausgewählte Investoren 22 Prozent der Tochter an die Börse.

Das Debüt an der Börse Johannesburg will STAR am kommenden Mittwoch feiern.

Der Mutterkonzern versucht sich seit einigen Jahren stärker als europäisches Unternehmen zu profilieren und war deshalb vor eineinhalb Jahren von der Börse in Johannesburg nach Frankfurt gewechselt.

(APA/Reuters)