Ex-Notenbanker müssen mit gekürzten Superpensionen leben

Sie haben so gut wie nichts unversucht lassen - doch jetzt haben streitbare Nationalbankpensionisten endgültig verloren: Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat entschieden, die außerordentliche Revision von neun Notenbankern und dem Zentralbetriebsrat zurückzuweisen. Laut "Standard" sind die Pensionisten auch mit ihrem Anliegen gescheitert, die Causa vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg zu bringen.

Der Kampf der Kläger hat 2015 begonnen. Das war der Zeitpunkt, zu dem das so genannte Sonderbezügebegrenzungsgesetz in Kraft trat. Es sieht die schrittweise Kürzung von Spitzenpensionen in diversen Institutionen vor - um bis zu 10,25 Prozent. Betroffen sind auch so genannte Bankpensionisten der OeNB - also Mitarbeiter, die bis Ende 1997 angestellt waren. Ihre Pensionen (bis zu 85 Prozent des Letztbezugs) zahlt die OeNB.

Keine Verfassungswidrigkeit

Von den Kürzungen Betroffene haben daraufhin geklagt, sie beriefen sich auf privatrechtliche Einzelverträge, die einzuhalten seien. Der Eingriff in solche Verträge sei verfassungswidrig, so die Argumentation.

Der Fall ging durch alle Instanzen und landete schließlich beim OGH. Dieser schaltete den Verfassungsgerichtshof (VfGH) ein, weil ihm die Regelung verfassungsrechtlich bedenklich erschien. Er ortete eine Verletzung des Gleichheitssatzes und des Grundrechts auf Eigentum - zumal in Rechtspositionen eingegriffen werde, die der Bund gar nicht selbst geschaffen habe und für die er auch nicht zahlungspflichtig sei.

Der VfGH teilte diese Vorbehalte allerdings nicht. Und kam zum Ergebnis, dass kein Verfassungsvorstoß vorliegt.

Die Kläger haben daraufhin ihr Verfahren vor den Zivilgerichten fortgesetzt, um "unionsrechtliche Aspekte" abzuklären. Diese Aspekte seien, so zitiert der "Standard" den OGH, allerdings zu spät ins prozessuale Spiel gebracht worden.