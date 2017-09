Österreichs Jahrhundert-Anleihe an der Börse eingetroffen

Seit heute Mittwoch notiert die erste österreichische Bundesanleihe mit 100-jähriger Laufzeit an der Wiener Börse im Amtlichen Handel. Die Staatsanleihe mit dem Kupon von 2,1 % und einem Gesamtvolumen von 3,5 Milliarden Euro ist die Anleihe mit der längsten fixierten Laufzeit am Kurszettel der heimischen Nationalbörse (Stückelung 1000 Euro Nennwert). Als Market Maker sorgen Walter Ludwig GmbH Wertpapierhandelsbank und Baader Bank AG mit verbindlicher Quotierung für hohe Preisqualität im fortlaufenden Handel.

Seit 19. September notiert der erste Green Bond einer österreichischen Bank im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse. Die 0,625 %-Anleihe der Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank mit einer Laufzeit von fünf Jahren weist ein Gesamtvolumen von 300 Millionen Euro auf. Mit der Stückelung von 100.000 Euro richtet sich der Green Bond an institutionelle Anleger.

"Fremdkapitalfinanzierung boomt 2017 – ob Staatsanleihen, Financial Bonds oder internationale Unternehmensanleihen. Das zeigt auch unser Kurszettel, der in diesem Bereich immer länger wird. Ein Listing an der Wiener Börse zählt für Großanleger zu einem wichtigen Qualitätsmerkmal einer Anleihe. Bei den Emittenten und Listingpartnern wiederum punkten wir als effizienter, internationaler Listingplatz mit Top-Service", sagt der Chef der Wiener Börse, Christoph Boschan.

Im Bereich Anleihen war das Jahr 2017 bis dato sehr erfolgreich, berichete die Wiener Börse. Bis heute wurden von der Republik Österreich insgesamt 25,6 Milliarden Euro über drei neue Bundesanleihen sowie 22 Aufstockungen von bestehenden Bundesanleihen emittiert und an der Wiener Börse in den Handel einbezogen. Bei den Financial Bonds kamen 194 neue Anleihen in einem Gesamtvolumen von elf Milliarden Euro neu auf den Kurszettel. Seit Anfang des Jahres kamen 47 neue Corporate Bonds mit einem Gesamtvolumen von über 4,27 Milliarden Euro hinzu. Darunter finden sich elf Anleihen heimischer Unternehmen (623,7 Millionen Euro), unter anderem von CA Immobilien Anlagen AG, Marinomed Biotech AG, Immofinanz AG, Porr AG und Warimpex Finanz- und Bet. AG. Unter den 36 internationalen Corporate Bonds (3,64 Milliarden Euro) stechen besonders italienische Unternehmen hervor, u.a. der Getränkekonzern Davide Campari-Milano S.p.A., der Fußballklub AC Milan S.p.A und der Fernleitungsnetzbetreiber Snam S.p.A.

