Rentenmärkte: Chancen mit Hochzinsanleihen

Wien. Vor wenigen Tagen hat die US-Notenbank die geldpolitischen Zügel wieder ein wenig angezogen. Genauer gesagt will sie ab Oktober ihre Bilanz um monatlich 50 Milliarden Dollar reduzieren. Anders ist das Bild in Europa: Da können sich die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) noch nicht darauf einigen, wann das umfangreiche Anleihekaufprogramm weiter reduziert werden soll. EZB-Chef Mario Draghi hat allerdings in Aussicht gestellt, am 26. Oktober vielleicht etwas mehr zu verraten. Derzeit umfasst das monatliche Programm bis zu 60 Milliarden Euro, wobei die Käufe erstmals im vergangenen Frühjahr leicht gedrosselt wurden.

Dabei hinterlässt das Kaufprogramm deutliche Spuren auf dem europäischen Anleihenmarkt. Denn damit werden die Kurse immer teurer, was die Renditen schmälert. Ewig wird es so wohl nicht weitergehen. Bei Sal Oppenheim etwa rechnet man ab Jänner 2018 mit der nächsten Reduktion auf monatlich 40 Milliarden Euro.

Für Rentenanleger in Europa bleibt das Umfeld jedenfalls knifflig. Denn wer jetzt noch sichere Anleihen kauft, muss sich teils sogar mit einer negativen Rendite abfinden. Und wenn in Europa die EZB ebenfalls schrittweise mit dem Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik beginnt, drohen bei den Anleihen Kursverluste. Denn dann fällt ein wichtiger Käufer allmählich weg.

Weniger Schulden

Umso mehr könnten derzeit europäische Hochzinsanleihen eine interessante Alternative bieten – konkret jene mit einer sehr kurzen Laufzeit. Hochzinsanleihen werden als Ausgleich dafür, dass die Emittenten eine schlechtere Bonität haben, mit hohen Zinskupons ausgestattet. Es handelt sich um Emittenten, deren Rating es nicht mehr in das obere Bonitätssegment geschafft hat; für dieses muss man zumindest ein „BBB-“ haben. Allerdings haben viele Emittenten – übrigens in allen Bonitätssegmenten – die niedrigen Zinsen dazu genützt, ihre Schulden günstig umzuschichten, und haben dadurch ihre Schuldenbelastung reduziert. Zudem bietet die aktuelle Konjunkturerholung in Europa den Unternehmen kräftigen Rückenwind. Somit stehen die Emittenten derzeit oftmals auf solideren Beinen.

Investiert man dann auch noch in jene Hochzinsanleihen, die eine kurze Laufzeit aufweisen, bekommt man sein Geld umso rascher zurück. Das hat den Vorteil, dass man sein Kapital nicht allzu lange an Unternehmen mit einer schlechteren Bonität verborgt. Außerdem kann man das Geld danach umso rascher wieder veranlagen. Dieser Aspekt wird besonders interessant, wenn auch in Europa die Zinsen allmählich wieder steigen.

Verschiedene Branchen

Diese Investmentstrategie setzen auch einige Fonds um, wie etwa jene in der Tabelle. Im DPAM-Fonds hat der Industriesektor mit rund 36 Prozent die größte Gewichtung, wie ein Blick auf die Branchenaufteilung zeigt. Und bei Anleihen in Fremdwährungen wird das Währungsrisiko bis zu 90 Prozent abgesichert.

Auch der AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield hat interessante Merkmale. So liegt die durchschnittliche Bonität der Anleihen im Portfolio bei einem BB- (per Ende August), die Restlaufzeit bei rund zwei Jahren im Schnitt. Investiert wird zum Beispiel in den UK-Wasserversorger Thames Water oder Ziggo, den größten niederländischen Kabelnetzbetreiber.

Im Pictet-Portfolio ist hingegen die Restlaufzeit der Anleihen ein wenig länger, sie liegt im Schnitt bei rund drei Jahren. Die größten Gewichtungen entfallen auf den Metall-, Telekom-, und Technologiesektor. Zugekauft wurden zuletzt etwa die Anleihen des Online-Einzelhändlers Hema sowie des Papierkonzerns Progroup, beide aus Europa.

Trotz der kurzen Laufzeiten und der breiten Streuung bei einem Fondsinvestment können auch hier Kursverluste nicht ausgeschlossen werden. Das müssen Anleger jedenfalls beachten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.09.2017)