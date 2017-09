Neuer Chef will Nestle profitabler machen

Bis 2020 soll die bereinigte Ergebnismarge des Unternehmens mit Marken wie Maggi oder Nescafe auf 17,5 bis 18,5 Prozent steigen, wie Nestle am Dienstag mitteilte. Im Vorjahr lag sie bei 16 Prozent. An der strategischen Ausrichtung des Konzerns will Schneider festhalten und vor allem in Kernbereiche wie Kaffee, Tiernahrung, Säuglingsnahrung und Wasser investieren. Dafür prüfe Nestle weiterhin auch Zukäufe.

Damit will der Konzern wieder zu alter Wachstumsstärke zurückkehren: Bis 2020 strebe Nestle ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich an, bekräftigte die Firma. Im ersten Halbjahr lag es bei 2,3 Prozent. Den angekündigten milliardenschweren Aktienrückkauf will Nestle beschleunigen und nun gleichmäßig auf drei Jahre verteilen, statt erst später zu starten.

(Reuters)