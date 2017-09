Fremdwährungskredite: Lücke von sechs Mrd. Euro

Wien. Tausende Österreicher haben einen Fremdwährungskredit mit einem Tilgungsträger abgeschlossen. Sie stehen vor einem massiven Problem. Denn die Tilgungsträger in Form von Lebensversicherungen oder Fonds haben sich schlechter entwickelt als erwartet.

Das zeigen Daten der Finanzmarktaufsicht, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Laut FMA besteht bei Tilgungsträgern eine Deckungslücke von sechs Milliarden Euro. Wer einen endfälligen Fremdwährungskredit hat, tilgt diesen oft nicht während der Laufzeit. Die Kreditnehmer zahlen stattdessen in einen Tilgungsträger ein. Dieser soll am Laufzeitende mindestens so viel wert sein, um den aushaftenden Kredit zu decken. Doch in vielen Fällen dürfte das nicht gelingen.

Lücke ist schwer zu schließen

Laut FMA-Angaben sei es für Kreditnehmer „offenkundig sehr schwierig“, die Lücke bei den Tilgungsträgern zu schließen. Eine Analyse der 2016 abgereiften Tilgungsträgerkredite ergab, dass nur bei einem Drittel der gesamtaushaftende Betrag durch angespartes Finanzvermögen gedeckt werden konnte. Bei einem Fünftel musste die verbliebene Deckungslücke durch einen Anschlusskredit in Euro gedeckt werden.

Bei 15 Prozent wurde die Deckungslücke durch sonstige Maßnahmen wie Einmalzahlungen auf bestehende Tilgungsträger geschlossen. In den restlichen Fällen wurde der Tilgungsträgerkredit prolongiert oder es kam eine Kombination von Maßnahmen zum Einsatz. Laut FMA zeigen Daten über die Restlaufzeiten der Tilgungsträgerkredite, dass 10,2 Milliarden der noch aushaftenden 17,2 Milliarden Euro erst in zehn Jahren oder später endfällig sind.

Die FMA fordert daher Banken und Kreditnehmer angesichts des Wirtschaftsaufschwungs auf, „in den kommenden Jahren gemeinsam größtmögliche Anstrengungen zu unternehmen, etwaige Deckungslücken so rasch wie möglich zu schließen“. (höll)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.09.2017)