ATX geht in verhaltenem Umfeld leicht zurück

Die Wiener Börse hat am Dienstag etwas schwächer geschlossen. Der ATX fiel um 9,56 Punkte oder 0,29 Prozent auf 3.291,55 Einheiten. Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York +0,05 Prozent, DAX/Frankfurt +0,02 Prozent, FTSE/London -0,21 Prozent und CAC-40/Paris -0,02 Prozent.

Den gesamten Handelstag über kam der heimische Leitindex nicht recht in Schwung. In Wien wie auch an den übrigen europäischen Aktienmärkten blieb die Stimmung verhalten. "Die Geopolitik behält das Zepter an den Börsen in der Hand, Zurückhaltung und Flucht in sichere Häfen sind das Gebot der Stunde", kommentierte der Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets mit Verweis auf den sich neuerlich zuspitzenden Konflikt zwischen Nordkorea und den USA.

Am Vortag hatte der nordkoreanische Außenminister gesagt, das Land fasse die jüngsten Kommentare von US-Präsident Donald Trump als "Kriegserklärung" auf. Trump hatte am Samstag auf Twitter geschrieben, Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und seine Regierung würden "nicht mehr lange hier sein".

CA Immo nach Anleihe im Minus

Bei den Einzelwerten in Wien verloren die Aktien der CA Immo 1,11 Prozent auf 24,01 Euro. Der Immobilienkonzern hat Wandelanleihen mit einem Volumen von 200 Mio. Euro am Markt platziert. Der Kupon wurde mit 0,75 Prozent festgelegt. Der Erlös soll unter anderem für die vorzeitige Rückzahlung von Bankkrediten in Zentral-und Osteuropa verwendet werden.

Noch deutlicher abwärts ging es für die ATX-Schwergewichte Andritz (minus 2,15 Prozent auf 48,00 Euro) und voestalpine (minus 1,89 Prozent auf 43,41 Euro). Wenig bewegt gingen hingegen Erste Group (minus 0,13 Prozent auf 35,78 Euro) und OMV (plus 0,25 Prozent auf 49,72 Euro) aus dem Handel.

Angeführt wurde der ATX von Wienerberger mit einem Plus von 2,17 Prozent auf 19,50 Euro. Der Ziegelhersteller hat angekündigt, ein Werk in Kärnten zu übernehmen. Das Ziegelwerk in St. Andrä im Bezirk Wolfsberg erwirtschaftete im Vorjahr einen Umsatz von knapp neun Millionen Euro.

Ebenfalls höher notierten Buwog (plus 1,08 Prozent auf 25,72 Euro). Kurz vor ihrer Ergebnispräsentation am Donnerstag haben die Analysten der Berenberg Bank ihr Kursziel für die Aktien des Immobilienkonzerns von 26,50 auf 29,70 Euro angehoben. Zudem bestätigten sie ihre Kaufempfehlung.

