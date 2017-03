ATX liegt am Nachmittag weiter moderat im Plus

An der Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, im Verlauf kaum etwas am moderaten Tagesgewinn geändert. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.865,05 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 19,57 Punkten bzw. 0,69 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,22 Prozent, FTSE-100/London -0,08 Prozent und CAC-40/Paris +0,59 Prozent.

Datenseitig bleibt die Meldungslage zwar ähnlich dünn wie zum Wochenauftakt, jedoch fanden die europäischen Aktienmärkte im Gegensatz zum bewegungsarmen Vortag überwiegend in die Gewinnzone. Somit trotzten die Handelsplätze im Euroraum auch dem stärkeren Euro, der am Vormittag die Marke von 1,08 Dollar erklomm.

Noch stärker aufwärts ging es für das britische Pfund, nachdem bekannt geworden war, dass die Teuerung im Vereinigten Königreich im Februar ihren Höchststand seit September 2013 erreicht hatte. Die Teuerungsrate in Großbritannien hatte im Februar mit 2,3 Prozent die Prognose von 2,1 Prozent im Jahresvergleich übersprungen. Haupttreiber der Preissteigerungen waren Nahrungsmittel und Treibstoffe.

An den Aktienmärkten zeigten sich Bankaktien europaweit gut gesucht, ein Trend, der sich auch in Wien fortsetzte: Erste Group stiegen um 2,11 Prozent, Raiffeisen gewannen an der Indexspitze des ATX 2,13 Prozent.

Wenig Bewegung lösten hingegen aktuelle Geschäftsberichte aus: Mayr-Melnhof legten 0,47 Prozent zu. Der Kartonhersteller hebt seine Dividende von 2,8 auf 3,0 Euro je Aktie, nachdem der Jahresüberschuss im Vorjahr um 8,0 Prozent auf 153,4 Mio. Euro gewachsen ist.

Bereits am Vorabend hatte conwert nachbörslich Zahlen veröffentlicht, die Aktie präsentierte sich um spärliche 0,22 Prozent schwächer. Der Immobilienkonzern hat 2016 unterm Strich 124,1 Mio. Euro verdient, um 51,1 Prozent mehr als 2015.

Kaum Kauffreude kam zudem bei Werten auf, die am morgigen Mittwoch Ergebnisse publizieren werden. Die Aktien der Immo-Konzerne Buwog (minus 0,13 Prozent) und CA Immo (minus 0,59 Prozent) schwächelten ebenso wie Lenzing, die mit minus 1,46 Prozent auf 155,75 Euro ans untere ATX-Ende rutschten.

Die Analysten der Deutschen Bank haben im Vorfeld der Jahresbilanz ihr Kursziel für Lenzing von 106 auf 140 Euro erhöht. Die Empfehlung "hold" für die Aktie des Faserherstellers wurde gleichzeitig bestätigt. Je Aktie erwarten sie vom morgigen Zahlenwerk für das Geschäftsjahr 2016 einen Gewinn von 8,46 Euro. Zuvor hatten sie nur 8,09 Euro prognostiziert.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 9.30 Uhr bei 2.867,52 Punkten, das Tagestief lag zur Eröffnung bei 2.845,89 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,57 Prozent bei 1.450,98 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 17 Titel mit höheren Kursen, 18 mit tieferen und drei unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 3.887.165 (Vortag: 6.999.332) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 89,78 (118,59) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Raiffeisen mit 329.097 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 14,90 Mio. Euro entspricht.

(APA)