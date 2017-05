Wiener Börse: Positiver Wochenbeginn - ATX plus 1,02 Prozent

Die Wiener Börse hat am Montag mit Kursgewinnen geschlossen. Der ATX stieg 32,13 Punkte oder 1,02 Prozent auf 3.193,58 Einheiten. Damit lag die tatsächliche Entwicklung des Leitindex rund elf Punkte über der heutigen Händlerprognose im APA-Konsensus von 3.183,00 Punkten.

Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York +0,37 Prozent, DAX/Frankfurt -0,09 Prozent, FTSE/London +0,34 Prozent und CAC-40/Paris +0,04 Prozent.

Nach den klaren Kursgewinnen am Freitag startete der ATX auch freundlich in die neue Handelswoche. Kein klares Bild zeichnete hingegen das europäische Umfeld. Der weiter steigende Euro-Kurs wurde von Marktteilnehmern als Belastungsfaktor genannt. Unterstützung bot hingegen der erneute fest Ölpreis.

Der Öl-Sektor zählte in einem europäischen Branchenvergleich auch zu den größeren Gewinnern. Unter den heimischen Einzelwerten zogen Schoeller-Bleckmann 1,76 Prozent auf 67,15 Euro an. OMV gewannen deutlicher um 4,36 Prozent auf 50,21 Euro. Die Wertpapierexperten der Societe Generale haben ihr Kursziel von 45 Euro auf 52 Euro angehoben. Das Anlagevotum bleibt weiterhin "Buy".

Sehr stark zeigten sich zu Wochenbeginn auch Semperit und kletterten um 4,97 Prozent nach oben auf 26,50 Euro. Porr knüpften mit plus 1,72 Prozent auf 30,22 Euro an die Vortagesgewinne an.

Bei den Versicherern konnten sich UNIQA weiter steigern und legten 1,24 Prozent auf 8,24 Euro zu. Hingegen büßten Vienna Insurance Group im Vorfeld der am morgigen Dienstag anstehenden Quartalszahlen 0,97 Prozent auf 24,52 Euro ein. Die Analysten von Kepler Cheuvreux haben ihr Kursziel von 24,0 Euro auf 26,0 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung blieb unverändert bei "Buy".

Unter den Indexschwergewichten büßten Wienerberger 2,10 Prozent auf 20,00 Euro ein. Hingegen konnten sich voestalpine um 1,88 Prozent auf 40,03 Euro verbessern. Buwog gewannen um 1,10 Prozent auf 25,66 Euro und Raiffeisen schlossen 0,78 Prozent höher bei 23,13 Euro. Die Aktien der Erste Group zeigten sich mit minus 0,40 Prozent auf 34,03 Euro etwas schwächer.

Freundlich mit plus 0,60 Prozent auf 37,10 Euro gingen UBM aus dem Handel. Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihre Coverage der Aktien des heimischen Immobilienunternehmens mit der neutralen Anlageempfehlung "Hold" aufgenommen. Ihr Kursziel liegt bei 38,40 Euro.

(APA)