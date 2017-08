Wiener Börse am Abend: Euro-Stärke belastet Kurse

Die Wiener Börse hat am Montag mit Verlusten geschlossen. Der ATX fiel um 28,11 Punkte oder 0,87 Prozent auf 3.203,09 Einheiten. Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York -0,07 Prozent, DAX/Frankfurt -0,36 Prozent, und CAC-40/Paris -0,48 Prozent.

Auch andere Börsen in Europa sind schwächer in die Woche gestartet. Belastet wurden die Märkte von der Stärke des Euro. Die Einheitswährung hatte am Freitag in Reaktion auf die Reden von Fed-Chefin Janet Yellen und EZB-Chef Mario Draghi deutlich zugelegt.

Die beiden Notenbanker hatten nicht wie erwartet Hinweise auf ihr weiteres Vorgehen geliefert und damit den Dollar belastet und den Euro gestützt. Aufmerksam verfolgt werden an den Märkten auch die Meldungen über die vom Wirbelsturm Harvey verursachten Schäden an der Südküste der USA.

Die größten Gewinner im prime market waren am Montag Palfinger mit einem Plus von 3,58 Prozent auf 39,10 Euro. Bei gutem Volumen gesucht waren EVN und schlossen 1,12 Prozent fester bei 13,10 Euro.

Stark unter Druck kamen Lenzing. Sie büßten bei hohen Umsätzen 5,60 Prozent auf 133,10 Euro ein. Die Aktie des Faserherstellers war damit der mit Abstand größte Verlierer im prime market. Do&Co verloren 4,46 Prozent auf 45,39 Euro und fanden sich damit ebenfalls unter den Tagesverlierern. Porr büßten 2,72 Prozent auf 23,92 Euro ein. Am Freitag hatten die Analysten der Berenberg Bank und der RCB ihre Kursziele für die Aktie des Baukonzerns gesenkt.

(APA)